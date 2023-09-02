В Чёрном море уничтожен морской беспилотник ВСУ, который пытался атаковать Крымский мост

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Украинский морской беспилотник был обнаружен и уничтожен в акватории Чёрного моря при попытке атаковать Крымский мост, сообщили в Минобороны России.
Как пояснили в российском оборонном ведомстве, очередная попытка террористической атаки киевского режима была предпринята около 23:15 мск 1 сентября полупогружным безэкипажным катером Вооружённых сил Украины (ВСУ).
По сообщениям Telegram-канала «Рыбарь», пытавшихся атаковать мост беспилотников было два. Один из них российские пограничники уничтожили из стрелкового оружия на южной стороне Керченского пролива, а второй — в 15-20 километрах южнее мыса Железный Рог в Краснодарском крае.
До этого в МО РФ сообщили, что над Белгородской областью около 23:00 мск 1 сентября был перехвачен украинский беспилотник, попытка Киева совершить теракт на территории РФ пресечена.
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что наблюдается рост числа атак неопознанных беспилотников, запущенных с территории Российской Федерации, и число этих атак будет только лишь расти.
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По сообщениям Telegram-канала «Рыбарь», пытавшихся атаковать мост беспилотников было два. Один из них российские пограничники уничтожили из стрелкового оружия на южной стороне Керченского пролива, а второй — в 15-20 километрах южнее мыса Железный Рог в Краснодарском крае.
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что наблюдается рост числа атак неопознанных беспилотников, запущенных с территории Российской Федерации, и число этих атак будет только лишь расти.
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Артем Путинцев