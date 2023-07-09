В Дагестане 11 населенных пунктов остались без света из-за аварийного отключения

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Из-за угрозы сильного ливня и грозы в период с 9 до 11 июля жители одиннадцати населенных пунктов Левашинского района Дагестана остались без света. Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы ГУ МЧС по Республике Дагестан.
Уточняется, что главное управление продолжает контролировать сложившуюся ситуацию.
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Екатерина Коршунова