В Дагестане 11 населенных пунктов остались без света из-за аварийного отключения

Из-за угрозы сильного ливня и грозы в период с 9 до 11 июля жители одиннадцати населенных пунктов Левашинского района Дагестана остались без света. Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы ГУ МЧС по Республике Дагестан.