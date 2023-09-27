В Дагестане ищут мужчину после перестрелки, в которой погиб полицейский

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Жителя села Леваши Левашинского района Дагестана Гусенгаджиева Багаудина Магомедовича 1997 года рождения разыскивает полиция за убийство двух человек во время перестрелки.
Среди погибших также был работник правоохранительных органов. Информацию передает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря МВД региона Гаяну Гариеву.
По информации МВД региона, в конфликте участвовало не меньше 20 человек. Участники скрылись на автомобилях без номеров. Правоохранители ищут «Лексус 570» серебристого цвета, «Весту» черного цвета, серебристую «Тойоту» и «Лэндкрузер-200» черного цвета.
Изначально конфликт произошел между двумя людьми, позже к ним присоединились остальные участники. Отмечается, что сотрудник полиции не был причастен ни к одной из сторон конфликта и прибыл на место для выяснения обстоятельств происшествия.
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«Сегодня, примерно в 17:30, в селении Леваши произошла перестрелка. По предварительной информации, двое убиты, несколько человек ранены. В числе погибших сотрудник полиции, начальник тыла Левашинского отдела полиции», — указано в сообщении.
Изначально конфликт произошел между двумя людьми, позже к ним присоединились остальные участники. Отмечается, что сотрудник полиции не был причастен ни к одной из сторон конфликта и прибыл на место для выяснения обстоятельств происшествия.
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Алина Юрчак