В Дагестане муж убил жену, а после выколол ей глаза и расчленил

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В Лакском районе Дагестана мужчина убил свою жену, а после этого выколол ей глаза и расчленил. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Сейчас убийца находится в больнице, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они разбираются в обстоятельствах дела и пытаются выяснить мотив преступления.
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Элина Позднякова