Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Дагестане муж убил жену, а после выколол ей глаза и расчленил

В Дагестане муж убил жену, а после выколол ей глаза и расчленил

25 июля 2023, 21:56

Фото: iStock/gorodenkoff

В Лакском районе Дагестана мужчина убил свою жену, а после этого выколол ей глаза и расчленил. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно сообщению, 25 июля 29-летний житель села Шовкра убил свою 38-летнюю супругу, а после выколол ей глаза. Далее мужчина расчленил тело убитой. После он совершил еще более странный поступок: он отрезал свои гениталии и положил их на останки жены.

Сейчас убийца находится в больнице, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они разбираются в обстоятельствах дела и пытаются выяснить мотив преступления.

Читайте также:

В Мытищах из водохранилища вытащили труп парня с гирей на ноге

На Кубани мужчина из ревности убил подругу

В Кузбассе будут судить 45-летнюю санитарку за убийство ребенка

#Дагестан
#убийство
Читайте нас в
В Серпухове украли две бронзовые фигурки павлинят
25 июля 2023, 21:32

Фото: паблик Серпухова во «ВКонтакте».

В Серпухове ищут неизвестных, укравших две бронзовые статуи павлинят. Об этом сообщается с паблике городского округа во «ВКонтакте». Пропали фигурки Следопыта у здания городской прокуратуры и Спортсмена у стадиона «Труд».
Правоохранители возбудили уголовное дело. Сейчас просматриваются записи камер видеонаблюдения. Администрация Серпухова просит граждан помочи следствию и сообщить любую полезную информацию по номеру 112. 
 
Как отмечается в сообщении, бронзовые скульптуры стали настоящим туристическим брендом города. Малые архитектурные формы, изображающие птенцов павлина, начали устанавливать по всему городу несколько лет назад. Всего насчитывалось 14 павлинят.

Читайте также:
 
В Подмосковье задержали мужчину, едва не заколовшего знакомую вилкой

Собака Байдена искусала сотрудников Секретной службы США

​В Эквадоре все тюрьмы перевели на усиленный режим



#Серпухов
#павлины
#скульптура
#туризм
#кража
#Московская область
#Подмосковье
Читайте нас в
В Самарской области завели уголовное дело после смерти школьника из-за падения в ТЦ
25 июля 2023, 21:18

Фото: iStock/eranicle

Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело об оказании некачественных услуг после смерти в больнице 12-летнего мальчика, который упал в торговом центре в Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Отмечается, что несовершеннолетний находился в ТЦ без сопровождения взрослых. Он упал в тот момент, когда скатывался по перилам со 2 этажа. 

Как сообщает региональный минздрав, после падения с лестницы мальчик был госпитализирован и находился в крайне тяжелом состоянии. 

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ. Срок лишения свободы по этой статье составляет до десяти лет.

Напомним, ранее в Новосибирске умер подросток, упавший со строящейся многоэтажки. Врачи боролись за жизнь подростка, но не смогли его спасти. Подростки находились на уровне 12 этажа, другие источники писали, что они сорвались с 26 этажа.

Читайте также:

​​​​​В Новосибирске скончался подросток, который упал с 26 этажа во время строительных работ

В Волгоградской области 14-летний подросток умер во время драки

Ребенок супругов, которых убил украинский пограничник в Мариуполе, умер от голода
#подросток
#смерть
#торговый центр
#Тольятти
Читайте нас в
В Подмосковье задержали мужчину, едва не заколовшего знакомую вилкой
25 июля 2023, 21:16

Фото: Управление Росгвардии по МО

В Подмосковье росгвардейцы задержали раннее судимого жителя, едва не убившего знакомую. Об этом сообщили в Главном управлении Росгвардии по Московской области.
ЧП произошло в Воскресенске. Патрулируя улицы городского округа, экипаж группы задержания получил информацию о том, что в жилом доме на улице Белинского произошел конфликт между мужчиной и женщиной.
 
Оперативно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии выяснили, что во время словесного конфликта мужчина грозил женщине физической расправой, а затем приставил ей вилку к горлу. Потерпевшей удалось вырваться и созвониться с правоохранителями.
 
В итоге Росгвардейцы задержали 24-летнего злоумышленника во дворе жилого дома и доставили в отдел полиции для разбирательства. 

Читайте также:

Подмосковные росгвардейцы изъяли за нарушения свыше 2 тыс единиц оружия

Росгвардия задержала подозреваемых в краже по горячим следам

Росгвардия задержала подозреваемого в краже 7 кг сыра

 

 

#Росгвардия
#Воскресенск
#преступление
#убийство
#Московская область
#Подмосковье
Читайте нас в
В Вологодской области введён карантин из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике
25 июля 2023, 21:08

Фото:istockphoto/Kalinovskiy

На птицефабрике в Череповецком районе Вологодской области случилась вспышка птичьего гриппа, после чего ввели карантин.
Очаг высокопатогенного птичьего гриппа выявлен на Малечкинской птицефабрике в Череповецком районе.
 
Угрожаемой зоной была признана территория в радиусе 10 км от района очага. Всё поголовье птиц (493 тысячи) будет изъято и уничтожено.
 
Чтобы предотвратить распространение гриппа на границе очага и угрожаемой зоны в Череповецком районе выставлены блокпосты. Там проводится досмотр и дезинфекция въезжающего и выезжающего транспорта.

Читайте также:

В Польше зафиксированы случаи птичьего гриппа у кошек

Кандидат медицинских наук Парамонов рассказал, как защититься от птичьего гриппа

В Подмосковье будут контролировать очаги распространения птичьего гриппа
 
#Вологодская область
#птичий грипп
#карантин
Читайте нас в
В Питере два человека погибли от удара током, не заметив провод в траве
25 июля 2023, 21:06

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Санкт-Петербурге два человека погибли от удара током во время прогулки, они не заметили провод, лежащий в траве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Из сообщения следует, что происшествие случилось в Красном селе на улице Нарвская. По предварительным данным два человека гуляли в лесу и не заметили провод в высокой траве, который был под напряжением. Таким образом, оба они погибли на месте от удара током.

При этом личности погибших пока не известны, проводится работа по их выяснению. На месте ЧП работают следователи. Уточняются подробности и обстоятельства происшествия.

Читайте также:

В Новосибирске собаку-поводыря убило током на выходе из троллейбуса

В Красногорске рабочего из Африки убило током

В Кемеровской области 8-летнюю девочку убило током
#Санкт-Петербург
#ток
#провод
Читайте нас в
В Темрюке психически нездоровый мужчина напал на школьницу
25 июля 2023, 20:53

Фото: iStock/Andrey Mikhaylov

Нападение произошло 25 июля, когда девочка с двумя братьями возвращалась домой с занятий по скорочтению.
Telegram-канал «ЧП Краснодар» сообщает, что, по словам родственницы девочки, навстречу компании детей шёл мужчина. Он повалил школьницу на землю и закрыл ей рот рукой.
 
Братья девочки начали звать на помощь. На детские крики прибежали взрослые, которые вызвали полицию. Правоохранители задержали нападавшего. Им оказался 42-летний местный житель с диагнозом «шизофрения».

Читайте также:

В Архангельске арестован мужчина, изнасиловавший школьницу

В Москве поймали маньяка, напавшего на женщину в Битцевском парке

Изнасиловавшего ребенка в подъезде педофила задержали в Москве
#Темрюк
#школьница
#шизофрения
Читайте нас в
В Калининградской области водитель сбил двух детей и скрылся с места
25 июля 2023, 20:52

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В городе Гусев Калининградской области 25 июля водитель автомобиля сбил двух девочке и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает управление МВД РФ по региону.
«Двадцать пятого июля около 18.00 в городе Гусеве Калининградской области водитель неустановленного автомобиля сбил двоих девочек в возрасте 10 и 11 лет», - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что дети были экстренно доставлены в больницу. Пока об их состоянии информации нет. Сразу после аварии водитель скрылся с места ДТП, сейчас его разыскивает полиция. Также идет поиск возможных свидетелей, которые могли видеть момент происшествия.

Читайте также:

В Саратовской области в ДТП с лошадью погиб человек

В Москве автомобиль сбил пешехода, столб и врезался в здание

Фигуристка Медведева попала в ДТП в Москве
#авария
#ДТП
Читайте нас в
В Эквадоре все тюрьмы перевели на усиленный режим
25 июля 2023, 19:57

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Власти Эквадора ввели режим ЧП во всех тюрьмах из-за бунтов.
Об этом сообщает пресс-служба администрации главы государства Гильермо Лассо.
 
«Президент республики Гильермо Лассо ввел чрезвычайное положение в связи с серьезными внутренними волнениями во всех местах содержания под стражей», —сказано в сообщении, пишет ТАСС.
С 23 июля в тюрьмах Эквадора начались массовые выступления заключенных, переходящие в бунты. В городе Гуаякиль во время столкновений с охраной скончались 6 человек. Указ позволит властям страны применить армию, чтобы подавить беспорядки.
 
В октябре прошлого года в Эквадоре во время тюремных бунтов  погибли 15 человек.

Читайте также:

Эквадор начал строить дома из переработанного кокаина

В Эквадоре без вести пропали 46 человек после схода оползня

В Эквадоре женщина, найденная живой в гробу, умерла в больнице
 
#Эквадор
#тюрьма
#бунт
Читайте нас в
В Белгородской области комбайн наехал на мину при сельхозработах
25 июля 2023, 19:32

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

В Белгородской области комбайнёр во время проведения сельхозработ случайно наехал на противопехотную мину «Лепесток», он не пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Из сообщения следует, что в районе села Черемошное в Белгородском районе водитель комбайна при проведении сельскохозяйственных работ в поле почувствовал толчок, за которым последовал громкий хлопок. После он понял, что наехал на противопехотную мину.

Уточняется, что от взрыва мужчина не пострадал, сам комбайн также остался цел. После того, как об инциденте сообщили правоохранительным органам, машина продолжила свою работу.

Читайте также:

Бойцы ВСУ подорвались на собственной мине в Херсонской области

В Белгородской области машина с рыбаками подорвалась на мине

В Макеевке два подростка подорвались на мине
#Эквадор
#тюрьма
#бунт
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников