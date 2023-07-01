В Дагестане мужчина напал на девушку из-за платья, которое ему показалось неприличным

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Житель Дагестана плюнул и избил девушку из-за просвечивающего платья
Житель Дагестана избил на улице девушку. Причиной стало слишком просвечивающее и «развратное» платье, пишет «Каспийск 24».
Мужчина, находясь в автомобиле, выкрикивал из окна замечания в адрес девушки. Потом вышел из машины, плюнул пострадавшей в лицо и толкнул. У девушки диагностированы сотрясение мозга и два ушиба руки.
Сообщается, что во время нападения в машине находились двое детей.
Девушка обратилась с заявлением в полицию.
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Мужчина, находясь в автомобиле, выкрикивал из окна замечания в адрес девушки. Потом вышел из машины, плюнул пострадавшей в лицо и толкнул. У девушки диагностированы сотрясение мозга и два ушиба руки.
Девушка обратилась с заявлением в полицию.
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Мария Фирсова