В Дагестане мужчина погиб при пожаре в частном доме

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Мужчина погиб при пожаре, надышавшись угарным газом
В Каспийске Республики Дагестан вечером 29 июня в частном доме разгорелся пожар, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание на площади в 30 квадратных метров.
В результате пожара погиб мужчина, он надышался продуктами горения.
О причинах возгорания пока не сообщается.
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Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание на площади в 30 квадратных метров.
О причинах возгорания пока не сообщается.
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Евгения Парфентьева