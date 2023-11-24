В Дагестане мужчина сломал ногу полицейскому

Фото: istock / Dzurag
Сотрудник отдела ОМВД России по Кизлярскому району Дагестана пострадал, пока пытался разнять драку около поста полиции на 333 км федеральной автодороги «Астрахань-Махачкала». Сообщается, что полицейский сломал ногу. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МВД республики.
Между жителями Ногайского района 29 и 37 лет произошел конфликт, который перерос в драку. Сотрудники полиции пытались успокоить агрессивных водителей, но один из напал на стража порядка.
«Для пресечения противоправных действий полицейские Кизлярского района, находившиеся неподалеку, потребовали прекратить драку. Один из мужчин отказался выполнить законные требования полицейского и оказал сопротивление, в результате чего у полицейского была сломана нога», – сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге таролог напала на учительницу с водой и солью из-за плохой оценки в аттестате дочери. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Пара занялась оральным сексом на глазах у десятков прохожих в парке
В Махачкале водитель сбил двух девочек, одна из них погибла
Полиция задержала двух жителей Томска, подложивших бомбу под авто мужчины
Алина Юрчак