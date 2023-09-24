В Дагестане на автомобиле специально сбили ребенка на велосипеде

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В Дагестане неизвестные на автомобиле намеренно наехали на ребенка. Инцидент расследуется правоохранительными органами, сообщила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.
«Полицейские Дагестана устанавливают участников инцидента и обстоятельства произошедшего. Судя по видео, наезд на ребенка совершен умышленно... В любом случае на видеокадрах запечатлено нечто невообразимое и явно неадекватное, что требует незамедлительного вмешательства сотрудников правоохранительных органов», — заявила Гаяна.На видеозаписи, размещенной в Telegram-канале, видно, как автомобиль «семерка» двигается задним ходом и несколько раз перекрывает дорогу мальчику, находящемуся на велосипеде. Затем машина наезжает на ребенка.
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