В Дагестане парни намеренно сбили ребёнка и бросили на дороге

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Они добивали мальчика задним ходом на «Жигулях».
Shot пишет, что за рулём автомобиля находился 16-летний подросток. После ДТП в Агачауле виновники аварии подошли к мальчику, который кричал от боли, но делать ничего не стали и просто уехали.
Несовершеннолетний водитель доставлен в отдел, в данный момент его допрашивают следователи. По предварительной версии, виновник ДТП решил отомстить велосипедисту, потому что тот мешал ему на дороге.
По словам местных жителей, отец сбитого мальчика нашёл машину обидчиков и сжёг их «семёрку» в качестве мести.
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Несовершеннолетний водитель доставлен в отдел, в данный момент его допрашивают следователи. По предварительной версии, виновник ДТП решил отомстить велосипедисту, потому что тот мешал ему на дороге.
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Мария Фирсова