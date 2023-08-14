В Дагестане подозреваемые в разбое при задержании открыли огонь по полицейским

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В попытках избежать задержания подозреваемые в разбое и вымогательстве в Махачкале открыли стрельбу по полицейским. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.
Руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева сообщила РИА Новости, что ни один из полицейских во время стрельбы не пострадал. Отмечается, что злоумышленников должны были задержать за вымогательство денежной суммы в размере 100 тысяч рублей и автомобиля LADA Granta.
Возбуждены уголовные дела о вымогательстве и разбое.
Напомним, ранее два человека погибли и четверо пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Дербентском районе Дагестана. В ночь на понедельник, 14 августа на федеральной автодороге «Кавказ» в Дербентском районе 26-летний водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Mercedes-Benz под управлением 24-летнего жителя Дербента, в результате чего столкнулся с LADA Vesta.
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«В ходе оперативных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД Дагестана была организована передача муляжа денег подозреваемым. Поняв, что «попались», участники преступной группы открыли огонь по полицейским», — отметили в ведомстве.
Напомним, ранее два человека погибли и четверо пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Дербентском районе Дагестана. В ночь на понедельник, 14 августа на федеральной автодороге «Кавказ» в Дербентском районе 26-летний водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Mercedes-Benz под управлением 24-летнего жителя Дербента, в результате чего столкнулся с LADA Vesta.
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Екатерина Коршунова