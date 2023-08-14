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В Дагестане подозреваемые в разбое при задержании открыли огонь по полицейским

14 августа 2023, 21:52

Фото: iStock/Prathaan

В попытках избежать задержания подозреваемые в разбое и вымогательстве в Махачкале открыли стрельбу по полицейским. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.
Руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева сообщила РИА Новости, что ни один из полицейских во время стрельбы не пострадал. Отмечается, что злоумышленников должны были задержать за вымогательство денежной суммы в размере 100 тысяч рублей и автомобиля LADA Granta.

«В ходе оперативных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД Дагестана была организована передача муляжа денег подозреваемым. Поняв, что «попались», участники преступной группы открыли огонь по полицейским», — отметили в ведомстве.


Возбуждены уголовные дела о вымогательстве и разбое.

Напомним, ранее два человека погибли и четверо пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Дербентском районе Дагестана. В ночь на понедельник, 14 августа на федеральной автодороге «Кавказ» в Дербентском районе 26-летний водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Mercedes-Benz под управлением 24-летнего жителя Дербента, в результате чего столкнулся с LADA Vesta.

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Раскрыта причина мощного взрыва на АЗС в Махачкале
Предварительной причиной взрыва на АЗС мог стать разорвавшийся газовый баллон
14 августа 2023, 22:22

Фото: iStock/Kurgu128

Источник рассказал о предварительной причине страшного взрыва на автозаправочной станции в Махачкале, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам источника СМИ, предварительной причиной взрыва мог стать разорвавшийся баллон с газом на заправке.

В результате взрыва на АЗС разгорелся крупный пожар, в настоящий момент огнем охвачены уже более десяти припаркованных рядом автомобилей. В настоящий момент известно о трех погибший, на месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним, в результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО пострадали 7 человек. По предварительной информации, два человека погибли. Точные сведения уточняются, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

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#взрыв
#дагестан
#газ
#азс
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В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибли три человека
112: Три человека погибли при взрыве на автозаправке в Махачкале
14 августа 2023, 22:13

Фото: iStock/Motortion

В результате мощного взрыва на автозаправочной станции в Махачкале погибли три человека, сообщает Telegram-канал 112.
В результате взрыва на АЗС разгорелся крупный пожар, в настоящий момент огнем охвачены уже более десяти припаркованных рядом автомобилей.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. 

Напомним, в ЖК «Лайнер» на Ходынском бульваре в Москве прогремел взрыв. По информации СМИ, сразу после взрыва из окна 16 этажа вылетела оконная рама и упала на припаркованную внизу машину. По предварительной информации, в холодильнике подорвался фреон, который также применяется при изготовлении кондиционеров. Пострадал ремонтник, который работал со взорвавшимся холодильником. 

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#азс
#взрыв
#дагестан
#погибшие
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На заправке в Махачкале прогремел сильный взрыв
Mash: На заправке в Махачкале прогремел сильный взрыв
14 августа 2023, 22:04

Фото: iStock/Kileman

На заправке в городе Махачкала в Дагестане прогремел мощный взрыв, сообщает Telegram-канал Mash.
В результате взрыва на АЗС разгорелся крупный пожар, в настоящий момент огнем охвачены уже более десяти припаркованных рядом автомобилей.

О количестве пострадавших пока ничего неизвестно, на место происшествия едут экстренные службы. 

Напомним, ранее на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в ХМАО прогремел взрыв. Пострадали 7 человек. По предварительной информации, два человека погибли. Точные сведения уточняются, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.О возможных причинах взрыва пока ничего не сообщается.

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#дагестан
#взрыв
#азс
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Пропавших отца и сына разыскивают в горах Кубани
Спасатели ищут туристов, пропавших в горах Кубани
14 августа 2023, 21:56

Фото: iStock/syahrir maulana

Спасатели ищут двоих туристов, пропавших в кубанских горах, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
По информации министерства, пропавшие отец и сын ушли в поход из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону Красной Поляны еще 5 августа. Они должны были вернуться домой 11 августа, в последний раз вышли на связь в прошлый вторник и пропали.

Отмечается, что пропавшему отцу 60 лет, а его сыну 33 года. В полицию обратился их родственник.

«Сотрудники МЧС России высадилась на склоне хребта Дзювя в районе истоков реки Бамбачки. Кроме того, спасатели провели визуальный поиск с воздуха: осмотрели нижнюю часть реки Уруштен до реки Лаба». – прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Спасательные отряды разбились на две группы, также к операции подключен вертолет. Поиски туристов продолжаются.

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#туристы
#спасатели
#мчс
#горы
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В популярных районах Байкала содержание энтерококка превысило норму в 36 тысяч раз
14 августа 2023, 21:43

Фото: istockphoto/Manjurul

В популярных туристических районах Байкала обнаружены опасные для здоровья бактерии.
Об этом сообщают исследователи из Лимнологического института Сибирского отделения РАН. Во время экспедиции выяснено, что в воде озера многократно превышен целый ряд бактерий.
 
В Слюдянском районе концентрация возбудителя кишечной палочки превышена в 17 тысяч раз, а энтерококков — в 36 тысяч раз. Учёные связывают результаты с тем, что вода у Слюдянки не обеззараживается.
 
В других районах Байкала ситуация чуть лучше, но концентрация тем не менее превышена.  В Листвянке показатель по кишечной палочке превысил норму в 4 раза, а по энтерококкам — в 4,7 раза.

Ранее сообщалось, что в Монголии зафиксированы три случая заражения бубонной чумой. 

В столице Монголии, Улан-Баторе, выявили три случая заражения, по предварительной информации, бубонной чумой.

Национальный центр изучения зоонозных инфекций сообщает о выявленных случаях. Сообщается, что зараженные ели сырой мозг животного. Ранее в Монголии госпитализировали одного человека, заразившегося бубонной чумой. Мужчина съел сырое мясо сурка.

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7 человек пострадали в результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении

#россия
#водоёмы
#вода
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7 человек пострадали в результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении
112: 7 человек пострадали в результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении
14 августа 2023, 21:34

Фото: iStock/FelixRenaud

В результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО пострадали 7 человек, сообщает Telegram-канал 112.
По предварительной информации, два человека погибли. Точные сведения уточняются, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

О возможных причинах взрыва пока ничего не сообщается.

Напомним, лесной пожар случился в турецкой Анталье рядом с курортными областями. Леса загорелись на холмистой местности к востоку от Антальи, а именно в уезде Манавгат в районе Чалпете. Причина пожара выясняется. Огонь затронул 1,5 гектара леса. Пожар удалось локализовать.

Ранее взрыв произошел на судне на верфи в Стамбуле, один человек погиб. Сообщается, что взрыв случился в Тузле. По информации издания, инцидент произошел из-за сжатия газа.

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В районе Панамского канала танкеры с СПГ простаивают из-за засухи
#взрыв
#пострадавшие
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Американские полицейские признались в пытках над чернокожими
CNN: Бывшие американские полицейские признались в пытках над двумя чернокожими
14 августа 2023, 21:19

Фото: iStock/nito100

Шесть бывших полицейских из США признались в пытках над двумя чернокожими, сообщает CNN.
«Шесть бывших офицеров службы правопорядка Миссисипи в понедельник признали вину во всех предъявленных им обвинениях в пытках и жестоком отношении с двумя чернокожими мужчинами ранее в этом году», - прокомментировали ситуацию в издании.

По заявлениям потерпевших, полицейские незаконно ворвались в дом к жертвам и, на почве расовой неприязни, совершали над ними пытки. Правоохранители заковали чернокожих в наручники, а затем стали избивать их, окунать головы в ледяную воду и применять электрошокеры. Они также применяли над своими жертвами попытки сексуального насилия. Один из задержанных засунул в рот потерпевшему пистолет и выстрелил, нанеся серьезные травмы. 

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#сша
#полицейские
#избиение
#насилие
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11 мигрантов погибли в море Туниса при попытке перебраться в Европу
TAP: 11 мигрантов погибли в результате крушения лодки у берегов Туниса
14 августа 2023, 21:07

Фото: iStock/Nastco

11 мигрантов погибли в результате крушения лодки у берегов Туниса при попытке перебраться в Европу, сообщает агентство TAP.
Береговая охрана провинции Сфакс извлекла из воды уже 11 тел мигрантов, которые пытались нелегально переплыть в Европу на лодке. Еще 23 человека спасателям удалось вытащить из воды живыми, 8 считаются пропавшими без вести. 

На прошлой неделе не менее 11 мигрантов из стран Субсахарской Африки утонули в море Туниса при попытке перебраться на лодке в Европу. По информации СМИ, береговая охрана в городе Сфакс извлекла из моря тела 11 мигрантов, еще двоих удалось спасти с тонущей лодки.

Отмечается, что за минувшие полгода правоохранительные органы Туниса извлекли из моря около ​900 тел пытавшихся сбежать с материка мигрантов.

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112: На Талинском нефтяном месторождении в Нягани прогремел взрыв

 
 
#африка
#мигранты
#погибшие
#море
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На Талинском нефтяном месторождении прогремел взрыв
112: На Талинском нефтяном месторождении в Нягани прогремел взрыв
14 августа 2023, 20:58

Фото: iStock/RamonCast

На Талинском нефтяном месторождении в Нягани в ХМАО прогремел взрыв, сообщает Telegram-канал 112.
По предварительной информации, пострадавших нет.

На место происшествия выехали представители экстренных служб.

Сегодня в ЖК «Лайнер» на Ходынском бульваре в Москве прогремел взрыв. По информации СМИ, сразу после взрыва из окна 16 этажа вылетела оконная рама и упала на припаркованную внизу машину. Предположительно, в квартире взорвался холодильник.

Лесной пожар случился в турецкой Анталье рядом с курортными областями. Причина пожара выясняется. Огонь затронул 1,5 гектара леса. Пожар удалось локализовать.

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#взрыв
#нефть
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