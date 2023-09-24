В Дагестане подростки, сбившие ребёнка, оказались его родственниками

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ЧП случилось ещё 22 сентября примерно в 21:00.
Двое подростков (14 и 15 лет) из села Агачаул наехали на 7-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде.
Выяснилось, что подростки, которые сбили ребёнка, оказались его родственниками. Их доставили в отдел полицию, где они не смогли объяснить свой поступок.
Подросткам назначена экспертиза на предмет употребления запрещенных веществ, после чего будут приняты процессуальные решения в отношении несовершеннолетних и их родителей.
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«Видимых телесных повреждений ребенок не получил, поэтому его родители сразу в больницу не обратились. Назначено проведение медицинского освидетельствования полученных ребёнком травм», - сообщили в МВД.
Подросткам назначена экспертиза на предмет употребления запрещенных веществ, после чего будут приняты процессуальные решения в отношении несовершеннолетних и их родителей.
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Мария Фирсова