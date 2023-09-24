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В Дагестане подростки, сбившие ребёнка, оказались его родственниками

24 сентября 2023, 13:04
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

ЧП случилось ещё 22 сентября примерно в 21:00.
Двое подростков (14 и 15 лет) из села Агачаул наехали на 7-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде.
«Видимых телесных повреждений ребенок не получил, поэтому его родители сразу в больницу не обратились. Назначено проведение медицинского освидетельствования полученных ребёнком травм», - сообщили в МВД.

Выяснилось, что подростки, которые сбили ребёнка, оказались его родственниками. Их доставили в отдел полицию, где они не смогли объяснить свой поступок.

Подросткам назначена экспертиза на предмет употребления запрещенных веществ, после чего будут приняты процессуальные решения в отношении несовершеннолетних и их родителей.

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#дагестан
#дети
#подростки
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Названа причина смертельного ДТП в Нижегородской области
Причиной смертельного ДТП под Нижним Новгородом стал выезд на встречку грузовика
24 сентября 2023, 13:26

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Причиной смертельной аварии с пассажирской «Газелью» в Нижегородской области стал выезд грузовика на встречную полосу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД региона.
Напомним,  ДТП произошло сегодня утром, 24 сентября, на трассе М-7 в Кстовском районе недалеко от села Шелокша. Грузовик и «Газель» с пассажирами столкнулись в Нижегородской области, три человека погибли и 16 пострадали. 

По данным Минздрава региона, трое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Дагестане парни намеренно сбили ребёнка и бросили на дороге. За рулём автомобиля находился 16-летний подросток. 

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Омские врачи спасли мужчину после его неудачной попытки увеличить половой орган

#дтп
#гибдд
#врачи
#грузовик
#подростки
#происшествия
#сотрудники
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В Ставропольском крае раскрыта преступная группа, продававшая людей
24 сентября 2023, 12:52

Фото: istockphoto/artursfoto

В Ставропольском крае правоохранители раскрыли преступную группу, которая занималась продажей людей.
Telegram-канал Baza пишет, что в уголовном деле фигурирует 70-летний житель Михайловска и его 31-летний помощник, который в 2021 году купил за 8 тысяч рублей мужчину.
 
В мае 2023 года в Михайловске под угрозой насилия в рабство был продан 54-летний мужчина за 15 тысяч рублей. Покупателями оказались полицейские в рамках следственных действий. Они задержали 31-летнего продавца, который являлся другом пенсионера.
 
Также, по версии следователей, зимой прошлого года помощник нашёл в Невинномысске безработную 48-летнюю женщину и продал её за 8 тысяч рублей.
 
Возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми. Пенсионер находится под домашним арестом, а его помощник арестован.

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#полиция
#чп
#уголовное дело
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Омские врачи спасли мужчину после его неудачной попытки увеличить половой орган
24 сентября 2023, 12:44

Фото: iStock/Gumpanat

Житель Омска решил увеличить себе половой член и четыре года накачивал его вазелином, в результате чего врачам пришлось проводить две операции по сохранению детородного органа. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что мужчина начал проводить подобный эксперимент со своим телом еще в 28-летнем возрасте. На момент проведения операции ему исполнилось 32 года. 

Отмечается, что он устал бороться с комплексами и решил увеличить свой орган путем введения под кожу вазелинового масла. Первое время молодого человека ничего не беспокоило, однако потом у него появились воспаления, нагноения и боль.

Урологам удалось спасти половой орган в результате проведения двух операций с перерывом в четыре месяца. Уточняется, что детородный орган и его функции медики смогли сохранить.

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#мвд
#эксперимент
#женщина
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#медики
#сотрудники
#мальчик
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Смертельное ДТП произошло в Нижегородской области
В ДТП с «Газелью» под Нижним Новгородом пострадали 16 человек, еще трое погибли
24 сентября 2023, 12:13

Фото: iStock/Anton Novikov

Грузовик и «Газель» с пассажирами столкнулись в Нижегородской области, три человека погибли и 16 пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
По данным Минздрава региона, трое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Сообщается, что ДТП произошло сегодня утром, 24 сентября, на трассе М-7 в Кстовском районе недалеко от села Шелокша.

На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД.

Напомним, ранее сообщалось, что в Дагестане парни намеренно сбили ребёнка и бросили на дороге. За рулём автомобиля находился 16-летний подросток. После ДТП в Агачауле виновники аварии подошли к мальчику, который кричал от боли, но делать ничего не стали и просто уехали.

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В Москве на парковке ЖК «Хорошевский» трубы упали на дорогие иномарки

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#дтп
#гибдд
#трубы
#жк
#происшествия
#сотрудники
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В Казани мальчик отравился крысиным ядом
24 сентября 2023, 12:09

Фото: iStock/ViktorCap

В Казани сотрудники Госавтоинспекции доставили ребёнка в больницу.
Telegram-канал «Казань на максималках» пишет, что годовалый мальчик отравился крысиным ядом.

К патрульным, которые дежурили на городских улицах, обратился за помощью отец мальчика. Родители не досмотрели за сыном, который нашёл дома крысиный яд и съел его.
 
Полицейские немедленно доставили мальчика в больницу. Врачам удалось спасти ребёнка. Его состояние не вызывает опасений. 

Ранее в столичном районе Теплый Стан мать и пять ее детей отравились кексами с марихуаной, который принес в дом племянник женщины. Уточняется, что вечером женщина с детьми от одного года до 12 лет почувствовали себя плохо. Она вызвала скорую. Всех шестерых госпитализировали, а после анализов стало ясно, что у них сильное отравление марихуаной.

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#казань
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#отравление
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В Москве на парковке ЖК «Хорошевский» трубы упали на дорогие иномарки
24 сентября 2023, 11:50

Фото: istockphoto/dies-irae

На парковке в московском жилищном комплексе «Хорошёвский» трубы обрушились на машины.
Об этом сообщили местные жители в Telegram-чате «ЖК Хорошёвский».Трубы упали рядом с припаркованными BMW, Porsche, Mercedes-Benz и другими иномарками.
 
По словам жильцов, в результате инцидента повреждения получили как минимум две машины.
 
«Срочно убирайте свои авто, пока еще не слишком поздно!» — написал местный житель, опубликовавший видео с парковки.
Причиной обрушения стал некачественно выполненный монтаж коммуникаций, предполагают жители.

Ранее двое неизвестных подожгли автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащий главному конструктору ГЛОНАСС Валерию Бабакову. Огонь перекинулся на рядом стоящие автомобили, в результате чего, припаркованные Mazda и BMW оказались повреждены.

На место происшествия прибыли экстренные службы и ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются лица, совершившие поджог. Сообщается, что злоумышленники скрылись с места происшествия через забор, открыть дверь парковки они не смогли.

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В Новосибирской области медведь остановил поезд

В США поймали 4-метрового аллигатора с человеческими останками в пасти
#автомобили
#автомобиль
#машины
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В США поймали 4-метрового аллигатора с человеческими останками в пасти
24 сентября 2023, 09:46

Фото: istockphoto/Wirestock

Во Флориде усыпили четырехметрового аллигатора, которого обнаружили в канале Ларго.
Аллигатора усыпили, после извлечения из воды.The Guardian сообщает, что в пасти животного нашли человеческие останки. В публикации не уточняется, аллигатор убил свою жертву или нашёл останки. Это выяснит вскрытие. Личность погибшего пока не установлена.
 
В среднем в США ежегодно фиксируется 6 нападений аллигаторов, которые заканчиваются смертью человека. Во Флориде насчитывается около 1 млн аллигаторов при населении 21,78 млн человек.

Ранее сообщалось, что в США охотники на аллигаторов поймали 4-метровую особь и установили новый рекорд Миссисипи. Аллигатор оказался очень сильным и несколько раз срывался с крючка. Охотники сражались с ним около 6 часов. Битва шла до половины четвертого утра. Аллигатор оказался длиной 4,3 м и весом 364 кг. Животное оказалось на 7 см длиннее предыдущего самого длинного аллигатора Миссисипи, пойманного в 2017 году.

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В Новосибирской области медведь остановил поезд
24 сентября 2023, 09:06

Фото: iStock/Eric_Johnston

Видео появилось в социальных сетях.
Инцидент случился ночью 24 сентября на перегоне Барабинск – Труновское, пишет РЕН ТВ. Медведь преградил поезду дорогу и не спешил уходить с путей. На место происшествия приехали полицейские.

Ранее сообщалось, что медведь держит в страхе город в Челябинской области. Охотники не могут попасть в закрытый город Снежинск.

Несколько дней назад на улицы военного города, где проживает около 50 тысяч человек, вышел медведь. Местный отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил жителей о том, что в лесных массивах и по прилегающим к ним территориям гулять опасно. При этом охотники и рады были бы защитить людей от потенциально опасного хищника, но не могут: в закрытый город посторонним вход воспрещён.

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#медведи
#животные
#животное
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В Дагестане парни намеренно сбили ребёнка и бросили на дороге
24 сентября 2023, 08:58

Фото: iStock/vmargineanu

Они добивали мальчика задним ходом на «Жигулях».
Shot пишет, что за рулём автомобиля находился 16-летний подросток. После ДТП в Агачауле виновники аварии подошли к мальчику, который кричал от боли, но делать ничего не стали и просто уехали.
 
Несовершеннолетний водитель доставлен в отдел, в данный момент его допрашивают следователи. По предварительной версии, виновник ДТП решил отомстить велосипедисту, потому что тот мешал ему на дороге.
 
По словам местных жителей, отец сбитого мальчика нашёл машину обидчиков и сжёг их «семёрку» в качестве мести. 

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#дагестан
#дети
#подростки
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