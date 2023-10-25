В Дагестане подросток получил ожоги всего тела во время взрыва газа

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Подросток пострадал во время взрыва газа в частном доме в Кизилюртовском районе Дагестана.
РИА Новости пишет, что 15-летний мальчик получил ожоги практически 100% поверхности тела. Он в тяжелом состоянии в реанимации.
В среду взрыв газа произошёл в одноэтажном доме в селе Чонтаул Кизилюртовского района.
Бригада Дагестанского центра медицины катастроф отправилась в Кизилюрт, чтобы оказать помощь подростку. Специалисты обсудят возможность транспортировки пострадавшего подростка в Махачкалу.
Ранее сообщалось, что жительница города Котово Волгоградской области задержана за издевательства над 6-летней дочерью-инвалидом мужа. Женщина ежедневно била и оскорбляла девочку, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону. В полицию заявили жители Котово. По их словам, в квартире по соседству каждый день громко и долгу плачет ребенок.
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В среду взрыв газа произошёл в одноэтажном доме в селе Чонтаул Кизилюртовского района.
Бригада Дагестанского центра медицины катастроф отправилась в Кизилюрт, чтобы оказать помощь подростку. Специалисты обсудят возможность транспортировки пострадавшего подростка в Махачкалу.
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Мария Фирсова