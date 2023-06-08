В Дагестане сошёл страшный оползень после ливней

Фото: РИА Новости / Денис Абрамов
Дожди продолжаются в Дагестане, поэтому оползни могут сойти в других районах Республики
Оползень сошёл в Дагестане после сильных дождей и заблокировал дорогу, передаёт «РЕН ТВ».
Уточняется, что в сети появились кадры схода оползня на одну из дорог в Республике. На них видно, что сначала с горы начали сыпаться камни, а после с неё полетели большие валуны и деревья.
В данный момент дорожные службы расчищают проезд, однако дожди продолжаются в Дагестане и оползни могут сойти в других районах Республики.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве местный житель украл электросамокат стоимостью 487 тысяч рублей и сумку с деньгами, а в Иркутске восьмилетняя девочка выпала из машины пьяного отчима.
Уточняется, что в сети появились кадры схода оползня на одну из дорог в Республике. На них видно, что сначала с горы начали сыпаться камни, а после с неё полетели большие валуны и деревья.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве местный житель украл электросамокат стоимостью 487 тысяч рублей и сумку с деньгами, а в Иркутске восьмилетняя девочка выпала из машины пьяного отчима.
Яна Таёжная