В Дагестане суд оштрафовал хозяина склада с 12 тоннами взрывоопасной селитры

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В Дагестане предпринимателя, хранящего на складе рядом с двумя АЗС 12 тонн аммиачной селитры, оштрафовали по двум статьям КоАП. Агрохимикат вывезли за пределы республики, пишет «Коммерсантъ».
В отношении индивидуального предпринимателя, которому принадлежал склад, были возбуждены административные дела по ч.1 ст. 20.4 КоАП (нарушение правил пожарной безопасности) и ч. 1 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
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