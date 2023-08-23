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В Дагестане суд оштрафовал хозяина склада с 12 тоннами взрывоопасной селитры

23 августа 2023, 03:05

Фото: iStock/Srinuan Hirunwat

В Дагестане предпринимателя, хранящего на складе рядом с двумя АЗС 12 тонн аммиачной селитры, оштрафовали по двум статьям КоАП. Агрохимикат вывезли за пределы республики, пишет «Коммерсантъ».

Прокуратура Бабаюртовского района совместно с Управлением внутренних дел и Ростехнадзором провели ряд надзорных мероприятий, в ходе которых обнаружили на складе в селе Бабаюрт 12 тонн аммиачной селитры класса «Б».

В отношении индивидуального предпринимателя, которому принадлежал склад, были возбуждены административные дела по ч.1 ст. 20.4 КоАП (нарушение правил пожарной безопасности) и ч. 1 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

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#штраф
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Набережную возле Москва-сити перекрыли после взрывов
Mash: Набережную возле Москва-сити перекрыли после взрывов
23 августа 2023, 03:22

Фото: iStock/lapandr

Набережную возле столичного района Москва-сити перекрыли после того, как прозвучали взрывы.
По информации Телеграм-канала Mash, к башне Федерация прибыли машины экстренных служб.



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23 августа 2023, 03:17

Фото: iStock/Fotofantastika

В столичном районе «Москва-Сити» раздаются звуки взрывов.
Телеграм-канал Mash опубликовал кадры, на которых столб дыма поднимается возле одной из башен «Москва-Сити».



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#кадры
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В Хабаровском крае грибник встретил амурского тигра
23 августа 2023, 02:53

Фото: iStock/Artush

Грибник недалеко от посёлка Ванино в Хабаровском крае встретил амурского тигра. Хищник несколько секунд внимательно разглядывал мужчину, а затем спокойно ушел в лес, пишет Life.ru.
По словам гендиректора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, такие встречи в лесу не являются редкостью. Время от времени людям приходится сталкиваться с волками, медведями и копытными животными. Полосатые хищники встречаются реже, но бывает и такое.

«И человек, и тигр повели себя правильно, поэтому не случилось конфликтной ситуации. Тигр, если он не ранен, не нападает на человека. Что, собственно, и подтверждает этот ролик», — цитирует издание слова специалиста.

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#человек
#тигры
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На строительном рынке в Истре вспыхнул пожар
МЧС: На строительном рынке в Истре вспыхнул пожар
23 августа 2023, 00:52

Фото: iStock/sarawutk

В Московской области вспыхнул пожар на строительном рынке в городе Истра. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на МЧС по региону.
ЧП случилось 22 августа около 20:00 в поселке Павловская Слобода на улице Ленина. Площадь возгорания составила 675 кв. м.

Уточняется, что в настоящее время возгорание локализовано.

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#мчс
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Мертвая рыба обесточила городок в США
Мертвая рыба оставила без света жителей Сэйревилля в штате Нью-Джерси в США
23 августа 2023, 00:21

Фото: iStock.com/tifonimages

Жителей города Сэйревилль в штате Нью-Джерси лишились света из-за мертвой рыбы в трансформаторе, сообщили местные службы безопасности в соцсетях.
Рабочие, приехавшие на место происшествия, обнаружили рыбу внутри поврежденного устройства.

«Как она там оказалась? Мы предполагаем, что рыбу на трансформатор могла уронить птица», — делились догадками сотрудники полиции.
По данным Washington Post, из-за этого инцидента в начале августа более двух тысяч горожан остались без электричества.

Впоследствии службы сообщили о восстановлении электроснабжения в Сэйревилле.

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Пьяный водитель сбил ребенка на переходе в Москве
В Москве пьяный водитель без прав на машине каршеринга сбил пятилетнего ребенка
22 августа 2023, 23:44

Фото: iStock/Anton Novikov

В Москве на Веневской улице пьяный водитель без прав на каршеринге сбил пятилетнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе.
Ребенок с мамой пытались перейти дорогу, когда автомобиль на большой скорости наехал на мальчика, который шел впереди матери. Пострадавший ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили в столичной прокуратуре. На публикуемом прокуратурой видео видно, как мальчик начинает переходить дорогу, в то время как его мать остается позади.


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#здание
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В Астрахани четырёхлетний мальчик утонул в аквапарке
СК РФ: В Астрахани четырёхлетний мальчик утонул в аквапарке
22 августа 2023, 23:44

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Астрахани в бассейне аквапарка четырехлетний мальчик утонул после спуска с горки. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
Отмечается, что ребенок пришёл в аквапарк с мамой, сёстрами и братом, однако какой-то момент остался без присмотра, что привело к трагедии. В следственном комитете добавили, что по факту инцидента проводится проверка.

«Установлено, что сегодня, 22 августа 2023 года, четырёхлетний мальчик утонул в бассейне на территории развлекательного комплекса «Парк планета» по улице Николая Островского в Советском районе Астрахани», — цитирует издание сообщение ведомства.

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В ДТП под Тамбовом четыре человека погибли, еще четверо пострадали
В ДТП в Тамбовой области четыре человека погибли, еще четверо пострадали
22 августа 2023, 23:29

Фото: iStock/z1b

В Тамбовской области на 383-м километре трассы «Р-22» произошла авария между «Лада Гранта» и «Лада Приора», в результате которой погибли четыре человека, а еще четыре получили травмы, сообщает региональная прокуратура.
Проведение расследования и установление всех деталей инцидента находятся под контролем прокуратуры Мичуринского района. Как уточнили в ГУ МЧС по Тамбовской области, среди жертв и пострадавших детей нет. После ДТП на дороге не было заторов, разливов топлива и возгораний не наблюдалось, подтверждает региональное управление МЧС.

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Убийца инвалида из Свердловской области Калашников погиб на СВО
22 августа 2023, 23:27

Фото: iStock/SergeyPankratov

​В городе Березовское Свердловской области простились с убийцей инвалида Дмитрия Рудакова 19-летним Александром Кашниковым. Он ушел из колонии на СВО, отбыв только половину срока в местах лишений свободы. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на городскую администрацию.
Подростки в 2018 году забили 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова до смерти. Одним из виновников происшествия стал Александр Кашников, которому на тот момент было 14 лет. Он получил 8,5 лет заключения.

«Я приношу глубокие соболезнования маме, всем родным и близким Александра Кашникова, он погиб как защитник, как герой, и его имя наряду с именами других защитников нашей страны будет увековечено на мемориале трудовой доблести и трудовой славы Березовского городского округа», — цитирует издание слова замглавы Березовского Александра Коргуля.

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