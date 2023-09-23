В Дагестане туристы пострадали во время прогулки на катере

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В Дагестане 7 туристов пострадали во время прогулки на катере на Чиркейском водохранилище.
В пресс-службе МВД Дагестана сообщили, что сегодня, примерно в 12 часов, во время водной прогулки на Чиркейском водохранилище пострадали 7 человек.
Предварительно, катер с туристами зашел на мелководье, после чего судно сильно трясло.
Водитель катера сориентировался и доплыл до берега, но избежать последствий не удалось. Пострадавшие обратились в больницу с различными травмами.
Ранее сообщалось, что пожарные в Коми перевернулись на моторной лодке после празднования дня рождения одного из спасателей. Трое числятся без вести пропавшими.
Трое спасателей смогли добраться до берега. Именинника Олега Захарова и ещё двух пожарных из той же части Дениса Шибанова и Николая Янакогло в данный момент ищут.
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Предварительно, катер с туристами зашел на мелководье, после чего судно сильно трясло.
Ранее сообщалось, что пожарные в Коми перевернулись на моторной лодке после празднования дня рождения одного из спасателей. Трое числятся без вести пропавшими.
Трое спасателей смогли добраться до берега. Именинника Олега Захарова и ещё двух пожарных из той же части Дениса Шибанова и Николая Янакогло в данный момент ищут.
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Мария Фирсова