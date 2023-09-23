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В Дагестане туристы пострадали во время прогулки на катере

23 сентября 2023, 19:32
Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Дагестане 7 туристов пострадали во время прогулки на катере на Чиркейском водохранилище.
В пресс-службе МВД Дагестана сообщили, что сегодня, примерно в 12 часов, во время водной прогулки на Чиркейском водохранилище пострадали 7 человек.

Предварительно, катер с туристами зашел на мелководье, после чего судно сильно трясло.


Водитель катера сориентировался и доплыл до берега, но избежать последствий не удалось. Пострадавшие обратились в больницу с различными травмами.

Ранее сообщалось, что пожарные в Коми перевернулись на моторной лодке после празднования дня рождения одного из спасателей. Трое числятся без вести пропавшими.

Трое спасателей смогли добраться до берега. Именинника Олега Захарова и ещё двух пожарных из той же части Дениса Шибанова и Николая Янакогло в данный момент ищут.

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#дагестан
#туристы
#туризм
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В Москве профессор МАДИ отдал мошенникам 33 млн рублей
23 сентября 2023, 19:45

Фото: istockphoto/Diy13

В Москве профессор МАДИ, который занимается разработкой беспилотных автомобилей, отдал мошенникам 33 млн рублей.
Telegram-канал Mash пишет, что в конце августа 75-летнему мужчине позвонила незнакомка, которая представилась дознавателем. Она сказала, что мошенники пытаются по фальшивой доверенности снять его деньги. Потом профессору позвонил мужчина, который представился «следователем», и предложил ему арестовать счет или передать деньги «на хранение в Центробанк России».
 
Профессор выбрал второй вариант, снял со счёта 29 млн рублей и передал мошенникам наличные «курьером ЦБ».
 
Спустя несколько дней профессору позвонили мошенники снова. Его уговорили взять кредит ещё на 4 млн рублей. Мужчина заподозрил неладное и обратился в полицию, но уже после того, как мошенники начали убеждать его продать жильё.
 
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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#москва
#мошенники
#мошенничество
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В Бенине во время пожара на складе топлива погибли более 30 человек
23 сентября 2023, 19:15

Фото: iStock/Leonid_Ikan

Более 30 человек погибли во время пожара на складе топлива рядом со столицей Бенина Порто-Ново.
Радиостанция BIP radio Cotonou сообщает, что произошло возгорание углеводородов на складе площадью 1 тысяча кв. м. По предварительным данным, 33 человека скончались от серьезных ожогов.
 
Пожар ликвидирован. Трое человек госпитализированы.

Ранее сообщалось, что самолет разбился при попытке сесть в аэропорту малийского города Гао. Самолет потерпел крушение и разбился около аэропорта. После этого он загорелся. Отмечается, что на место выехали пожарные и спасатели.

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#пожар
#чп
#новости
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В Санкт-Петербурге сотрудники МВД придумали схему обмана девушек
23 сентября 2023, 18:13

Фото: IStock/Foremniakowski

Мужчины знакомились с жертвами в приложениях, а после секса оставляли им на тумбочке деньги.
В этот момент в дверь стучался полицейский. После чего требовал взятку за непривлечение по статье «Занятие проституцией». SHOT пишет, что задержаны трое сотрудников МВД.
 
Задержаны двое оперуполномоченных и начальник отдела по борьбе с преступлениями против личности отдела МВД России по Красногвардейскому району Теймур Гусейнов. Они нашли двух молодых людей и придумали сценарий. Роль полицейского, который внезапно накрывал квартиру «проститутки», играл опер. Он отвозил жертв в отдел, где его коллега вымогал деньги у девушек.
 
В чатах, где девушки обсуждают неудачные свидания, написано минимум о 5 жертвах, которых брали «с поличным» и пытались обмануть.

В полицию обратилась одна из пострадавших, которую заставили заплатить 50 тысяч рублей. В противном случае ей угрожали привлекать её к ответственности за проституцию каждый день. Также девушке предлагали «общее покровительство» при занятии проституцией, если она хочет продолжать этим заниматься. Но за это ей нужно было платить 100 тысяч рублей каждый месяц.
 
Возбуждены уголовные дела за вымогательство взятки и посредничество во взяточничестве. Молодые люди, которые спали с девушками, под подпиской о невыезде.

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#санкт-петербург
#полиция
#девушка
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В Саратове два человека разбились при прыжке с горы на параплане
23 сентября 2023, 17:20

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Мужчина и женщина решили полетать на параплане, прыгнув с ним с горы в Саратовской области.
РЕН ТВ сообщает, что в результате ЧП оба оказались в больнице.

Пострадавшими оказались 55-летний мужчина и 50-летняя женщина. Они прыгали с горы, которая расположена в селе Широком Татищевского района. С травмами пострадавших госпитализировали медики центра медицины катастроф. Мужчина находится в состоянии средней тяжести. Женщина-в критическом.
 
Неизвестно, почему прыжок не удался.

Ранее сообщалось, что 15-летняя девочка попала в столичную реанимацию, так как боялась получить плохие оценки в школе. Отмечается, что десятиклассница сильно переживала перед контрольной и по этой причине выпила 22 таблетки транквилизаторов. Как стало известно, препарат ей выписали медики из-за повышенной тревожности.

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#чп
#саратов
#больница
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В Мали самолет потерпел крушение при посадке
Самолет потерпел крушение при попытке сесть в аэропорту малийского города Гао
23 сентября 2023, 16:21

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Самолет разбился при попытке сесть в аэропорту малийского города Гао, передает Malijet.
Сообщается, что самолет потерпел крушение и разбился около аэропорта. После этого он загорелся.

Отмечается, что на место выехали пожарные и спасатели.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Калининградской области во время проведения учебно-тренировочного полёта потерпел крушение самолёт Су-30. Самолёт рухнул в безлюдной местности, все члены экипажа погибли. По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

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#самолет
#спасатели
#пожарные
#крушение
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Хореографа детского театра обвинили в надругательстве над учениками в Москве
23 сентября 2023, 16:18

Фото: iStock/AlexLinch

В Москве задержали хореографа детского музыкально-театрального центра по подозрению в развращении его несовершеннолетних учеников. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного СК.
Отмечается, что в отношении 23-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. По данным следствия, мужчина работал хореографом в детском музыкально-театральном центре, где в период с февраля по сентябрь этого года систематически совращал своих воспитанников.

Сообщается, что в правоохранительные органы обратились родители учеников. 

Ранее сообщалось о том, что в столице неизвестный парень изнасиловал 14-летнюю ученицу православной школы, предложив ей покататься на скейте.

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#москва
#дело
#школы
#уголовное дело
#родители
#врач
#мужчины
#мужчина
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В Норвегии задержан россиянин, который представился бойцом ЧВК «Вагнер»
23 сентября 2023, 15:56

Фото: iStock/Rawf8

На границе Норвегии полиция задержала гражданина России, который представился бойцом частной военной компании «Вагнер».
Телеканал NRK, ссылаясь на адвоката сообщает, что в Гренсе-Якобсельве по обвинению в попытке пересечь границу Норвегии и России задержали  мужчину в возрасте около 20 лет.
 
Адвокат Бриньольф Риснес заявил норвежскому телеканалу, что задержанным является его клиент Андрей Медведев.

Ранее в Екатеринбург доставили мужчину, обвиняемого в финансировании терроризма из Южной Кореи. Из Республики Корея в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ депортировали Шакиржона Улпиджанова.

Мужчина обвиняется по статье «Содействие террористической деятельности», Уголовное дело возбудили в январе 2023 года.

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#граница
#россия
#полиция
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В Брянской области железобетонная плита насмерть раздавила школьника
23 сентября 2023, 15:33

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Ученик седьмого класса скончался после того, как на него упала железобетонная плита.
ЧП случилось 22 сентября в деревне Новое Задубенье Брянской области. РЕН ТВ пишет, что школьник погиб на втором этаже недостроенного Дома культуры.
 
«Никита – один из местных мальчиков – рассказал взрослым, что упала плита, а под ней видна рука человека. Вызвали МЧС», – рассказал РЕН ТВ источник.
Сообщается, что погибший ребёнок рос в многодетной семье, а его мать состоит на профилактическом учёте из-за неисполнения обязанностей по воспитанию детей.

Ранее в Якутске бетонная плита рухнула прямо на одиннадцатилетнюю девочку во время игры. Она погибла на месте, ещё три ребенка пострадали. 

Согласно сообщению, несколько детей гуляли на игровой площадке на улице Автодорожной. В какой-то момент бетонная плита, лежавшая на свае буквально в паре метрах от места игры, сорвалась и упала.

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Полицейские задержали мужчину, который зарезал хозяина собаки из-за лая

В Забайкалье обнаружили тело женщины, отправившейся собирать грибы

 
#брянская область
#дети
#школьники
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Полицейские задержали мужчину, который зарезал хозяина собаки из-за лая
23 сентября 2023, 14:58

Фото: iStock/vmargineanu

Убийство произошло в Звенигороде.
SHOT пишет, что сегодня около двух ночи 44-летний мужчина проходил по двору в микрорайоне Восточный. В этот момент его облаяла маленькая собачка, которую выгуливала семейная пара.  
 
Мужчина нанёс 45-летнему хозяину собаки множественные ножевые в грудь, живот и по рукам. Спустя час после нападения мужчина скончался в реанимации.
 
Погибший работал в Центре по обеспечению деятельности Казначейства России, принимал участие в соревнованиях по настольному теннису.

Ночью преступник попытался скрыться от следствия на своём автомобиле, но был задержан. 

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#полицейские
#звенигород
#убийство
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