В Дагестане учителя информатики похитили за измену

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В Дагестане двое мужчин затолкали в машину учителя информатики, а затем высадили голым в самом людном месте, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 33-летнего учителя информатики сельской школы в Хасавюртовском районе подкараулили после работы и силой затолкали в машину. Его катали по населённому пункту около 40 минут, а затем раздели догола и выбросили из авто в самом людном месте.
Выяснилось, что похищенный крутил роман с замужней коллегой. Именно её муж, взяв с собой родственника, и решил таким образом наказать педагога.
Обоих мужчин уже задержали, против них возбудили уголовное дело по статьям «Похищение человека с применением насилия» и «Хулиганство».
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Евгения Парфентьева