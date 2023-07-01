В Дагестане упал воздушный шар с людьми на борту

Фотобанк Московской области/Константин Семенец
Шар ударился о скалу на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале
Baza пишет, что в результате падения воздушного шара на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале четверо пострадали. Некоторые серьёзно травмировались. Никто не погиб.
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Мария Фирсова