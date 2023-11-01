В Дагестане уволили чиновника Батырханова, принимавшего участие в беспорядках

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В Дагестане уволили чиновника, который принимал участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы 29 октября, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, вечером 29 октября вокруг международного аэропорта Махачкалы начала собираться толпа местных граждан, недовольных бомбардировками мирных районов Сектора Газа израильскими военными. В определенный момент собрание переросло в бунт, который пришлось подавлять силами правоохранительных органов.
В этой акции принял участие и начальник отдела администрации города Избербаша Марат Батырханов.
Глава Дагестана Сергей Меликов показал видеозапись, на который Батырханов едет на машине в аэропорт и говорит, что нужно сделать все, чтобы прилетающие из Израиля «забыли дорогу сюда».
В результате, чиновник-бунтарь был уволен со своей должности.
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В этой акции принял участие и начальник отдела администрации города Избербаша Марат Батырханов.
В результате, чиновник-бунтарь был уволен со своей должности.
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Евгения Парфентьева