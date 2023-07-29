В Дагестане в ДТП погиб сотрудник полиции

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В Махачкале сотрудник полиции погиб, перевернувшись на автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба МВД Дагестана.
Отмечается, что в субботу, 29 июля, на федеральной автодороге «Кавказ» 22-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением. Автомобиль съехал на обочину и перевернулся.
На месте происшествия сотрудник полиции погиб.
Напомним, ранее легковой автомобиль столкнулся с локомотивом электрички на железнодорожном переезде в Ставропольском крае, погибли два человека. Причиной смертельного ДТП стала невнимательность водителя легкового авто. В ведомстве пояснили, что водитель автомобиля Лада проехал на запрещающий сигнал светофора, допустив столкновение с локомотивом. Погиб водитель легковушки и его мать.
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Екатерина Коршунова