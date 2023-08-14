В Дагестане в тройном ДТП два человека погибли, четверо пострадали

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Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Дербентском районе Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
Отмечается, что в ночь на понедельник, 14 августа на федеральной автодороге «Кавказ» в Дербентском районе 26-летний водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Mercedes-Benz под управлением 24-летнего жителя Дербента, в результате чего столкнулся с LADA Vesta.
Сообщается, что в результате полученных травм погибли водители Ford Focus и Mercedes-Benz. Пассажиры двух автомобилей с травмами разной степени тяжести госпитализированы.
Напомним, ранее на побережье озера Иссык-Куль на севере Киргизии в результате страшного ДТП восемь человек погибли, еще шестеро пострадали. Отмечается, что еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы.
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Сообщается, что в результате полученных травм погибли водители Ford Focus и Mercedes-Benz. Пассажиры двух автомобилей с травмами разной степени тяжести госпитализированы.
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Екатерина Коршунова