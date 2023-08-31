В Дагестане во время игры во дворе дома погиб ребенок

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В Дагестане восьмилетний мальчик во время игры во дворе своего дома запутался в веревке и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
31 августа, в четверг, в дежурную часть полиции Кизлярского района поступило сообщение, что в поселке Степной во дворе собственного дома погиб ребенок. Оказалось, что несчастье произошло с мальчиком во время игры с друзьями.
Уточняется, что друзья мальчика сразу же побежали за взрослыми, чтобы те оказали ему помощь, однако они не успели. Ребенок погиб.
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«Ребенок играл со своими сверстниками, катаясь на веревке, свисающей с виноградного навеса. Во время игры веревка обвила шею мальчика, в результате чего он не смог самостоятельно выбраться», - говорится в сообщении ведомства.
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Элина Позднякова