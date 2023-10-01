В Дагестане во время пожара местный житель умер от инфаркта

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Во время пожара в дагестанском селе Хутрах человек скончался от инфаркта.
РИА Новости пишет, что человек умер от инфаркта во время пожара в селе Хутрах. Пожар уничтожил примерно 20 строений.
В субботу в высокогорном селе Хутрах в 16.00 (по мск) случился крупный пожар. Пламя охватило жилые и нежилые дома, хозпостройки. Площадь возгорания равнялась 800 кв. метров. Полностью пожар ликвидировали в полночь.
Ранее сообщалось, что на Сахалине произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате дорожного происшествия два человека погибли, ещё четверо в настоящее время госпитализированы.
В Макаровском районе столкнулись Toyota Corolla Fielder и Toyota Corolla. 49-летний пассажир автомобиля Corolla скончался до приезда медиков, 33-летний пассажир Corolla Fielder умер позже в машине скоро помощи от полученных травм.
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В субботу в высокогорном селе Хутрах в 16.00 (по мск) случился крупный пожар. Пламя охватило жилые и нежилые дома, хозпостройки. Площадь возгорания равнялась 800 кв. метров. Полностью пожар ликвидировали в полночь.
В Макаровском районе столкнулись Toyota Corolla Fielder и Toyota Corolla. 49-летний пассажир автомобиля Corolla скончался до приезда медиков, 33-летний пассажир Corolla Fielder умер позже в машине скоро помощи от полученных травм.
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Мария Фирсова