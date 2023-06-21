В Дагестане восемь человек погибли в ДТП с автобусом

Фото: Фотобанк Московской области
Восемь человек стали жертвами ДТП с автобусом и грузовиком, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов
В Дагестане на федеральной трассе «Кавказ» произошло крупное ДТП. В результате происшествия восемь человек погибли, еще восемь пострадали. Об этом глава республики Сергей Меликов сообщил в своем Телеграм-канале.
В полиции проинформировали, что на трассе столкнулись автобус, грузовик и легковой автомобиль.
По данным Телеграм-каналов, жертвами аварии стали девять человек, еще двадцать пострадали.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Тунисе сошел с рельсов пассажирский поезд. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«Глубоко соболезную семьям, потерявшим близких», — написал Меликов.
По данным Телеграм-каналов, жертвами аварии стали девять человек, еще двадцать пострадали.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Тунисе сошел с рельсов пассажирский поезд. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян