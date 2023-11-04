В Дагестане задохнулся ребенок, пытаясь повесить на дерево качели

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Десятилетний мальчик в Дагестане трагически погиб, запутавшись в привязанной к ветке веревке. Как сообщили в республиканской прокуратуре, он пытался сделать качели на участке своего дома.
По случаю гибели ребенка прокуратура республики проводит проверку, чтобы оценить соблюдение законодательства в части предотвращения случаев безнадзорности несовершеннолетних.
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Артем Кузьмин