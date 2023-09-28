В Дагестане завели уголовное дело после гибели двух человек в перестрелке

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В Республике Дагестан начали расследование уголовного дела по поводу гибели двух человек в результате перестрелки, сообщили в пресс-службе регионального СК.
Инцидент случился в среду в селе Леваши в Дагестане. По информации местного Министерства внутренних дел, два человека погибли, а несколько других получили ранения. Среди погибших оказался сотрудник полиции. Задержаны три участника инцидента.
По предварительным данным, перестрелка произошла в результате конфликта между жителями республики.
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«Уголовное дело было возбуждено следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Дагестан по факту обнаружения двух мужчин с огнестрельными ранениями в селе Леваши Левашинского района. Дело возбуждено по частям „а“ и „е“ части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом)», — гласит официальное сообщение.
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Артем Кузьмин