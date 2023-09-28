В Дагестане завели уголовное дело после гибели двух человек в перестрелке

Конфликт в дагестанском селе Леваши, который перерос в перестрелку с двумя погибшими, изначально начался между двумя молодыми людьми. Затем к конфликту подключились родственники с обеих сторон, и в итоге в схватке участвовало более 25 человек, сообщили в Telegram-канале МВД Дагестана.