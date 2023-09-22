В деле барнаульского маньяка появились ещё четыре жертвы

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Барнаульский маньяк Виталий Манишин может оказаться виновным в смертях ещё четверых людей, тела которых обнаружены в Калманском районе Барнаула. Об этом пишут «Известия».
Следствие утверждает, что с 1999 по 2000 год были совершены еще четыре убийства. Одна из предполагаемых жертв Манишина — 17-летняя девушка, в 1999 году отправившаяся на автовокзал и пропавшая.
Кроме того, ещё три трупа девушек нашли в 2000 году неподалеку от трассы Барнаул – Рубцовск.
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«Тело девушки, заваленное березовыми ветками, нашли в лесу рядом с дорогой, ведущей из села Бураново на станцию Калманка», — цитирует издание слова источника.
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Диана Аванесян