В деле о гибели помощника Залужного появилось еще одно важное обстоятельство

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В деле о гибели помощника главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова появилась статья о краже оружия, об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на правоохранительные органы.
Напомним, 6 ноября Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома под Киевом. Роковую гранату Частякову подарил коллега в честь дня рождения. Набор состоял из 6 гранат западного образца и бутылки виски. Отмечается, что Частяков знал о том, что гранаты не бутафорские, а боевые.
По новой информации, в деле к делу о гибели Частякова добавилась еще одна уголовная статья - о краже оружия. При этом, у кого были украдены гранаты, в СМИ не уточнили.
В это время двое детей погибшего сейчас находятся в больнице. По данным УНН, дочь Частякова в стабильном состоянии, а вот его 13-летний сын пострадал серьезно. Его состояние оценивается как тяжелое.
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По новой информации, в деле к делу о гибели Частякова добавилась еще одна уголовная статья - о краже оружия. При этом, у кого были украдены гранаты, в СМИ не уточнили.
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Евгения Парфентьева