В деле о покушении на Симоньян и Собчак появился новый подозреваемый

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
В подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак принимала участие 16-летняя школьница. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Представители экстремистской группировки «Параграф-88» использовали подростка для заманивания иммигрантов из Средней Азии, которых потом избивали неонацисты. Видео нападений публиковались в Telegram-канале группировки.
В отношении школьницы ещё не вынесена мера пресечения. Скорее всего, на неё откроют уголовное дело как на свидетеля событий.
Удалось выяснить, что лидером экстремистской организации «Параграф-88» является подросток, ученик десятого класса. Его арестовали в июле после нападения на мигрантов. Впоследствии ему могут вынести обвинения в подготовки террористического акта в отношении Симоньян и Собчак, к которому его склоняли агенты украинских спецслужб.
Читайте также:
На имя Симоньян пришла бандероль со следами взрывчатки
Часть подозреваемых в подготовке убийства Симоньян и Собчак – несовершеннолетние
ФСБ: Предотвращена подготовка убийства журналисток Маргариты Симоньян и Ксении Собчак
В отношении школьницы ещё не вынесена мера пресечения. Скорее всего, на неё откроют уголовное дело как на свидетеля событий.
Читайте также:
На имя Симоньян пришла бандероль со следами взрывчатки
Часть подозреваемых в подготовке убийства Симоньян и Собчак – несовершеннолетние
ФСБ: Предотвращена подготовка убийства журналисток Маргариты Симоньян и Ксении Собчак
Анастасия Чинкова