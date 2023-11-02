В деле об убийстве главного судебного пристава Рязани появилась новая версия

Фото: iStock/Savusia_Konstantin
У погибшего Сергея Калужского могли быть проблемы с коллекторскими агентствами.
Shot пишет, что сегодня Калужский должен был явиться в суд в качестве ответчика. Местные коллекторы не довольны тем, что приставы бездействовали и не давали взыскивать с должников деньги по нескольким исполнительным производствам. В данный момент допрашивают сотрудников компаний истцов-коллекторов, судившихся с убитым, среди них «Сатис консалтинг», «Первое клиентское бюро», «Центр взыскания долгов», а также «Стабильность бизнеса».
По другой версии, киллер может быть одним из должников, у которого приставы списали деньги.
По области разослана ориентировка на киллера, подкараулившего жертву вечером рядом с его домом. Убийца приехал к месту на велосипеде. Он был одет в чёрную одежду, лицо скрыл под маской, а на плече у него висело оружие — предварительно, АК-47. После трёх выстрелов в Калужского он быстро скрылся.
Сергея Калужского назначили на должность главы отдела службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району недавно. Ранее он руководил отделением по взысканию административных штрафов. Сергей Калужский был женат, у него остались двое детей-школьников.
Читайте также:
В Рязани разыскивают велосипедиста, убившего начальника отделения ФССП
SHOT: В Рязани застрелен начальник отделения службы судебных приставов
В Татарстане арестовали священника по делу об убийстве жены
По другой версии, киллер может быть одним из должников, у которого приставы списали деньги.
Сергея Калужского назначили на должность главы отдела службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району недавно. Ранее он руководил отделением по взысканию административных штрафов. Сергей Калужский был женат, у него остались двое детей-школьников.
Читайте также:
В Рязани разыскивают велосипедиста, убившего начальника отделения ФССП
SHOT: В Рязани застрелен начальник отделения службы судебных приставов
В Татарстане арестовали священника по делу об убийстве жены
Мария Фирсова