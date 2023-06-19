В деле отсидевшего 18 лет маньяка из Челябинска появились оправдательные улики

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Лесопарковый маньяк из Челябинска уже отсидел 18 лет и может оказаться невиновным
«Известия» пишут, что отсидевший 18 лет в колонии строгого режима челябинский Лесопарковый маньяк, возможно, невиновен.
Охранник Южно-Уральского университета Алексей Корочкин был осужден на 20 лет колонии строгого режима в 2005 году. Следствие утверждало, что он совершил два убийства, два изнасилования и покушение. По данным следствия, он нападал на жертв в челябинском парке. При этом мужчин он убивал, стреляя в голову, а их женщин насиловал.
В те годы пистолет так и не был найден, а обвинение не предоставило на суде иных вещественных доказательств.
В апреле 2023 года оружие обнаружили в доме скончавшегося от рака бывшего полицейского Александра Болотова.Оказалось, что он переехал жить к матери в то же время, когда совершались преступления, а их дом находился недалеко от места убийства.
Следственный комитет возобновил расследование. Новая улика может указать на невиновность Корочкина.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде задержали ранее судимого «Печерского маньяка». СК РФ по Нижегородской области задержал «Печерского маньяка» за очередное нападение на ребенка, сообщает «РИА Новости».
В ведомстве отметили, что последний раз маньяк был осужден в 2005 году на 18 лет колонии, и совсем недавно вышел на свободу.
Охранник Южно-Уральского университета Алексей Корочкин был осужден на 20 лет колонии строгого режима в 2005 году. Следствие утверждало, что он совершил два убийства, два изнасилования и покушение. По данным следствия, он нападал на жертв в челябинском парке. При этом мужчин он убивал, стреляя в голову, а их женщин насиловал.
В апреле 2023 года оружие обнаружили в доме скончавшегося от рака бывшего полицейского Александра Болотова.Оказалось, что он переехал жить к матери в то же время, когда совершались преступления, а их дом находился недалеко от места убийства.
Следственный комитет возобновил расследование. Новая улика может указать на невиновность Корочкина.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде задержали ранее судимого «Печерского маньяка». СК РФ по Нижегородской области задержал «Печерского маньяка» за очередное нападение на ребенка, сообщает «РИА Новости».
В ведомстве отметили, что последний раз маньяк был осужден в 2005 году на 18 лет колонии, и совсем недавно вышел на свободу.
Мария Фирсова