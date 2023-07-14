В Дели эвакуировано около 24 тысяч человек из-за выхода реки из берегов

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Власти Дели эвакуировали почти 24 тысячи человек из-за того, что уровень воды в реке Ямуне достиг самой высокой в истории наблюдений отметки.
ANI пишет, что на севере Индии прошли мощные дожди, которые вызвали наводнения и оползни в некоторых штатах.
10 июля уровень воды в Ямуне достиг отметки 205, 33 м, а 12 июля — рекордные 207, 55 м.
Эвакуацию местных жителей начали 10 июля. К 14 июля было эвакуировано 24 тысячи. В зоне бедствия идут спасательно-восстановительные работы.
По последним данным, в 09:00 по местному времени (06:30 мск) 14 июля уровень воды в Ямуне достиг отметки 208,4 м.
Ранее сообщалось, что в горах в индийском штате Химачал-Прадеш, в котором произошли наводнения из-за ливней в последние пять дней, оказались заблокированы 15 российских туристов.
Российских туристов начали эвакуировать. Об этом сообщил начальник полиции штата Сатвант Атвал Триведи, пишет агентство ANI.
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10 июля уровень воды в Ямуне достиг отметки 205, 33 м, а 12 июля — рекордные 207, 55 м.
По последним данным, в 09:00 по местному времени (06:30 мск) 14 июля уровень воды в Ямуне достиг отметки 208,4 м.
Ранее сообщалось, что в горах в индийском штате Химачал-Прадеш, в котором произошли наводнения из-за ливней в последние пять дней, оказались заблокированы 15 российских туристов.
Российских туристов начали эвакуировать. Об этом сообщил начальник полиции штата Сатвант Атвал Триведи, пишет агентство ANI.
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Мария Фирсова