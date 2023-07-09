В Дели из-за ливней погиб человек, 15 зданий оказались разрушены

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В результате самых сильных за последние 20 лет ливней в Дели скончался один человек, 15 зданий обрушились.
Жители Дели столкнулись с проблемами после затопления одного из важнейших деловых и коммерческих районов Дели Коннот-Плейс. NDTV сообщает, что несколько часов дождей привели к ужасной ситуации.
По данным All India Radio, в штате Бихар из-за удара молнии и последствий сильных дождей скончались 12 человек.
Департамент метеорологии Индии сообщил, что ливни продолжатся в нескольких районах штата.
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По данным All India Radio, в штате Бихар из-за удара молнии и последствий сильных дождей скончались 12 человек.
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Мария Фирсова