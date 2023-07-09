В Дели из-за сильнейших за 20 лет ливней погиб один человек, 15 зданий разрушены

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Один человек стал жертвой, и 15 зданий были разрушены в Дели из-за самых сильных за последние два десятилетия ливней в столице Индии. Об этом информирует телеканал NDTV, ссылаясь на местную пожарную службу.
«В результате интенсивного дождя, который прошел в городе в субботу, обрушилось 15 зданий и погиб один человек», — цитирует телеканал слова представителя пожарных.Кроме того, телеканал, ссылаясь на главную метеорологическую станцию Дели, отмечает, что в субботу за день выпало рекордное за последние 20 лет количество осадков.
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