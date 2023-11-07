В Дербенте поезд насмерть сбил подростка

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В городе Дербент Республики Дагестан поезд насмерть сбил подростка, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Отмечается, что сообщение о сбитом человеке поступила в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) сегодня около 15:31 по московскому времени.
По прибытии на место происшествия спасательных служб выяснилось, что грузовой поезд сбил 15-летнего подростка. От полученных травм парень скончался на месте, не дождавшись приезда скорой помощи.
Погибший переходил железнодорожные пути в непредназначенном для пешеходов месте.
Ранее в Москве пассажир автобуса напал на женщину-контролёра, когда та попросила его оплатить проезд.
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По прибытии на место происшествия спасательных служб выяснилось, что грузовой поезд сбил 15-летнего подростка. От полученных травм парень скончался на месте, не дождавшись приезда скорой помощи.
Ранее в Москве пассажир автобуса напал на женщину-контролёра, когда та попросила его оплатить проезд.
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Евгения Парфентьева