В Дербенте школьники избили мужчину с сыном из-за замечания

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В дагестанском Дербенте школьники избили отца с сыном, потому что подросткам сделали замечание.
Telegram-канал Mash Gor пишет, что родители с сыном проходили мимо школы №18. Рядом с учебным заведением стояла группа старшеклассников и громко материлась. Мужчина сделал замечание и потребовал подростков не выражаться в присутствии женщин и детей. А в ответ школьники начали его оскорблять.
В словесную перепалку вмешался и сын, за что его побили. После этого подростки начали бить отца. Сообщается, что заявление на школьников пострадавшие родственники писать не стали.
Ранее сообщалось, что новосибирская школьница напала на подругу с канцелярским ножом из-за внешности. Школьницы жили в одном посёлке, вместе ходили в школу. Девочки считались тихими и спокойными, а их семьи характеризовались как благополучные.
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В словесную перепалку вмешался и сын, за что его побили. После этого подростки начали бить отца. Сообщается, что заявление на школьников пострадавшие родственники писать не стали.
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Мария Фирсова