В Дербенте школьники избили мужчину с сыном из-за замечания

Telegram-канал Kub Mash сообщает, что в станице Стародеревянковской в начале лета девушка договорилась с отцом, что на каникулах будет делать любые процедуры, а после начала учебного года откажется от салона. Но на минувших выходных школьница вновь попросила у отца деньги на косметические процедуры. Отец отказал. В ответ школьница заявила, что не будет учиться, а также выполнять домашние дела.Отец не воспринял всерьёз угрозы. А когда вечером вернулся домой, дочери уже не было дома. На телефонные звонки девушка не отвечает. Поиски школьницы продолжаются.Ранее сообщалось, что СК РФ проверит мать, которая выставила дочь из квартиры за позднее возвращение.В соцсетях распространилось видео, на котором видно как женщина в кубанском городе Курганинск выталкивает девочку, ругая её за позднее возвращение. Согласно данным камер видеонаблюдения, с которых и было изъято видео, в этот момент было 19:30. После этого женщина начала скидывать с лестницы вещи дочери. Затем женщина всё же пустила ребёнка домой, но через некоторое время девочка обратилась за помощью к соседям, жалуясь на головную боль после побоев матери.