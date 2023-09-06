В деревне под Истрой домашняя собака заболела бешенством

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В городском округе Истра зафиксирован случай заболевания собаки бешенством. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Государственная ветеринарная служба Московской области проводит комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий, добавили в ведомстве.
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Лора Луганская