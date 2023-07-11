В детских садах Оренбургской области массово отравились дети

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Сразу у нескольких воспитанников детских садов города Орска Оренбургской области появились признаки отравления, они находятся под контролем врачей. Об этом сообщает региональный Минздрав.
«После 20.00 часов (18.00 мск) имеются обращения в службу скорой помощи по поводу рвоты у детей, посещающих несколько дошкольных учреждений города Орска», - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что дети находятся под наблюдением педиатров и инфекционистов. Кроме того, в городской больнице подготовлены койки для возможной госпитализации детей.
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Элина Позднякова