В детском хоккейном клубе Питера подростки пытались изнасиловать друга клюшкой

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В детском хоккейном клубе Санкт-Петербурга подростки попытались изнасиловать сверстника клюшкой, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, происшествие случилось 9 октября в одном из клубов Колпино. После игры 12-летние подростки повздорили, в результате чего завязалась драка.
Как рассказала мама мальчика, эта потасовка между мальчиками была не первой, однако, на этот раз нападавший подозвал подмогу и тогда, толпой, они повалили одного парня на пол, сняли с него штаны и попытались засунуть клюшку в анальное отверстие. Мальчику удалось вырваться.
Придя домой, он рассказал обо всем матери, после чего они отправились в полицию, где врач не нашел у пострадавшего никаких повреждений.
Мать мальчика требует отстранить от работы тренера секции, а также отчислить из клуба всех нападавших.
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Как рассказала мама мальчика, эта потасовка между мальчиками была не первой, однако, на этот раз нападавший подозвал подмогу и тогда, толпой, они повалили одного парня на пол, сняли с него штаны и попытались засунуть клюшку в анальное отверстие. Мальчику удалось вырваться.
Мать мальчика требует отстранить от работы тренера секции, а также отчислить из клуба всех нападавших.
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Евгения Парфентьева