В детском лагере «Байкальский бор» произошло массовое отравление детей

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В детском оздоровительном лагере «Байкальский бор» в Бурятии произошло массовое отравление детей, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
«Прокуратура республики организовала проверку по факту массового заболевания детей в детском лагере «Байкальский бор» в Прибайкальском районе», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.
При этом, по информации «РИА Новости», характер заболевания пока не установлен. Количество заболевших детей и тяжесть их состояния также пока не известны. Роспотребнадзор проводит расследование.
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Евгения Парфентьева