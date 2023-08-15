В детском саду Уфы открыли стрельбу

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Подросток открыл стрельбу в детском саду Уфы, сообщает Telegram-канал «Честно говоря».
Звук стрельбы в уфимском районе Сипайлово услышали местные жители.
Открывший огонь несовершеннолетний заявил, что ему было скучно.
Информация о разрушениях и пострадавших не уточняется, подробности происшествия устанавливаются.
Напомним, ранее абсолютно обнаженный мужчина проник на территорию детского сада в Астрахани. Неадекватного мужчину попытались задержать очевидцы, но ему удалось от них сбежать. Россиянин сломал забор и беспрепятственно проник на территорию детского сада, где в тот момент находились дети.
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Открывший огонь несовершеннолетний заявил, что ему было скучно.
Напомним, ранее абсолютно обнаженный мужчина проник на территорию детского сада в Астрахани. Неадекватного мужчину попытались задержать очевидцы, но ему удалось от них сбежать. Россиянин сломал забор и беспрепятственно проник на территорию детского сада, где в тот момент находились дети.
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Евгения Парфентьева