В Димитровграде мужчина выпил почти 12 литров «Мистера Сидра» и выжил

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73online.ru пишет, что, по словам Пономаренко, среди отравившихся сидром, были и люди, выпившие всего 150 мл этого напитка.
Всего в Ульяновской области из-за суррогатного алкоголя госпитализировали 12 человек.
Ранее сообщалось, что в Курганской области школьница, отравившаяся «Мистером сидром», умерла в больнице. В городе Шумиха одиннадцатиклассница впала в кому после употребления «Мистера Сидра» со вкусом «Пиноколада». 16-летняя школьница попала в больницу с отравлением неясной этиологии. Девушка впала в кому.