В Димитровграде погиб ещё один человек от «Мистера Сидра»

РИА Новости/УМВД России по Ульяновской области
Таким образом число погибших в Ульяновской области увеличилось до 21 человека
Baza пишет, что ещё один человек погиб в Димитровграде от «Мистера Сидра». В квартире на улице Бакаева обнаружили тело 60-летнего мужчины. В его крови также был обнаружен метанол.
Ранее в Минздраве России сообщили о 96 пострадавших от отравления суррогатным сидром, 30 из них скончались. Уточняется, что в числе пострадавших также есть беременная женщина и пять несовершеннолетних.
Ранее в Минздраве России сообщили о 96 пострадавших от отравления суррогатным сидром, 30 из них скончались. Уточняется, что в числе пострадавших также есть беременная женщина и пять несовершеннолетних.
Мария Фирсова