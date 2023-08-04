В Дмитрове мужчина из ревности убил жену на глазах у дочери

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В Дмитрове мужчина зарезал жену из ревности на глазах у собственной дочери. Об этом сообщает подмосковный следственный комитет.
«По данным следствия, 2 августа 2023 года в утренние часы подозреваемый, находясь в частном доме, расположенном в г. Дмитрове, в ходе бытовой ссоры на почве ревности нанес несколько ударов ножом своей супруге», - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что 43-летняя женщина умерла на месте. При этом все произошло на глазах у дочери семейной пары. Девочка вызвала скорую помощь, однако врачи, прибывшие на место, констатировали смерть матери. Согласно сообщению, 44-летний мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело, также назначен ряд экспертиз.
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Элина Позднякова