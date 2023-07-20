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В Дмитрове задержали двух аферисток, укравших деньги у пенсионерки

20 июля 2023, 12:15

Фото: Istockphoto / zoka74

Дмитровские полицейские задержали двух женщин, подозреваемых в краже денег у пенсионерки. Об этом сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Злоумышленницы, представившись работницами Пенсионного фонда, зашли в квартиру 74-летней местной жительницы и под предлогом замены купюр старого образца на новые попросили принести деньги, чтобы переписать их номера. Затем одна аферистка пошла якобы к соседям, оставив дверь открытой», – рассказала Петрова.
Когда вторая начала переписывать купюры, ей стало плохо, и она попросила воды. Пока пенсионерка ходила на кухню, злоумышленница сбежала с деньгами. Ущерб составил 100 тыс рублей


Сотрудники полиции, находившиеся на маршруте патрулирования, обратили внимание на двух женщин, быстро выходивших из подъезда. Увидев полицейских, те бросились бежать, выбросив деньги, но были задержаны.

Причастность злоумышленниц к совершению преступления установлена. Похищенные у пенсионерки деньги изъяты, отметила Петрова. По её словам, злоумышленницами оказались иногородние женщины 26 и 32 лет. Возбуждено уголовное дело, задержанных заключили под стражу.

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#Московская область
#Подмосковье
#МВД
#деньги
#пенсионерка
#аферисты
#Татьяна Петрова
#мошенничество
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В Сочи полыхает электроподстанция
В Сочи крупный пожар разгорелся на электроподстанции
20 июля 2023, 12:13

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Сочи сильным огнем охвачена электроподстанция, которая находится у трассы между Адлером и Красной Поляной. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, электроподстанция находится в селе Казачий Брод, сейчас на место пожара едут пожарные. О причинах возгорания пока не сообщается. По данным ГУ МЧС, площадь пожара составляет около 80 квадратных метров. Выясняются остальные подробности ЧП.

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#пожар
#Сочи
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В Алтайском крае развернули масштабную операцию по поискам пропавшего мальчика
В Алтайском крае к поискам пропавшего пять дней назад подростка привлекли беспилотники
20 июля 2023, 11:49

Фото: iStock/syahrir maulana

В городе Бийск Алтайского края развернули масштабную спасательную операцию по поискам пропавшего пять дней назад 13-летнего подростка, сообщает пресс-служба главка МЧС по региону.
Напомним, мальчик ушел из дома 15 июля. Его родители заявили, что ранее он из дома не убегал. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».  

«Сотрудники главного управления МЧС России по Алтайскому краю принимают участие в поисках 13-летнего подростка в Бийске, который 15 июля вышел из дома и не вернулся. Развёрнута масштабная поисковая операция», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.  

Помимо правоохранителей, участие в операции принимают пожарные, специалисты госинспекции по маломерным судам, волонтеры, водолазы, а также группа с беспилотной авиасистемой для поисков мальчика с воздуха.  

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#Алтайский край
#МЧС
#Пропавший подросток
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Рабочий пырнул ножом девушку из-за отказа принять на работу его тёщу
20 июля 2023, 11:03

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Екатеринбурге мужчина напал на свою коллегу с ножом после отказа принять на работу его тёщу, сообщает E1.RU.
По информации СМИ, инцидент произошел 19 июля на производственном предприятии Уралмаше. На свободную вакансию уборщицы потерпевшая приняла не тёщу нападавшего, а другую претендентку. Это обстоятельство сильно разозлило рабочего, он накричал на коллегу так, что она испугалась и спряталась от него в офисе. Когда же она успокоилась, и вновь спустилась в производственный цех, мужчина подошел к ней с канцелярским ножом и располосовал ей руку.  

Пострадавшая потеряла много крови, однако, врачи успешно зашили ее руку. Теперь ей предстоит долгая реабилитация.  

Женщина написала на своего коллегу заявление в полицию.  

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#Екатеринбург
#Рабочий
#Тёща
#Канцелярский нож
#Полиция
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СК раскрыл дело о взрыве газа в подмосковном Ступино
20 июля 2023, 10:26

Фото: iStock/Kileman

Взрыв в многоквартирном доме в городе Ступино Московской области устроил мужчина, решивший убить жену и детей, сообщает Следственный комитет РФ.
Напомним, взрыв газа в многоквартирном пятиэтажном доме в Ступино произошел в апреле 2022 года. Сразу три этажа – с третьего по пятый – от взрыва сложились друг на друга. Под завалами погибли шесть человек. Также из-под разрушенного дома удалось достать нескольких раненых, в том числе и местного кузнеца металлургического завода, которому чудом удалось выжить в страшном взрыве.

Еще пока спасенный находился в больнице, следователям удалось выяснить, что взрыв устроил именно он. Как только он поправился – его арестовали.  

По информации «Комсомольской правды», мужчина поссорился с женой, и решил убить ее, а также двух дочек 6 и 11 лет.  

Сейчас уголовное дело по факту массового убийства передано в суд.  

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#Ступино
#Взрыв газа
#Кузнец
#СК
#Суд
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В крымском поселке Раздольное ввели режим ЧС после атаки украинского БПЛА
20 июля 2023, 09:49

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

В поселке Раздольное в Крыму введён режим чрезвычайной ситуации после атаки украинского беспилотника, в результате которой погибла 14-летняя девочка. Об этом рассказал глава администрации Раздольненского района Денис Олейник.
«Введен уровень чрезвычайно ситуации муниципального уровня. Уже сформированы группы по определению ущерба гражданским объектам», - сказал Олейник в эфире телеканала «Крым 24».

Он также добавил, что на месте падения украинского беспилотного летательного аппарата работают следователи. Кроме того, взрывотехники изучают местность. После этого начнется работа по ликвидации последствий атаки. Планируется завершить её в кратчайшие сроки.

Напомним, 20 июля в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток.

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#Крым
#ЧС
#атака
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СК: 11-летнего мальчика, тело которого нашли в парке, убил его 13-летний друг
20 июля 2023, 08:04

Фото: iStock/Fedorovekb

Убийцей 11-летнего ребенка, чье тело было найдено накануне в парке на юге Москвы, стал его 13-летний друг. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
«Установлена причастность к совершению преступления его знакомого 2010 года рождения. В ходе проведения следственных действий подросток дал признательные показания и детально описал все обстоятельства, произошедшие 19 июля 2023 года», - говорится в Telegram-канале ведомства.
 
В квартире ребенка был проведен обыск, при котором была обнаружена одежда с застиранными следами крови. Следственный комитет РМосквы продолжает проводить следственные действия.

Напомним, 19 июля тело мальчика с ножевыми ранениями найдено в парке в районе Каширского шоссе в Москве. Уточняется, что труп ребенка был в колодце. Ребенок пропал днем 18 июля, вышел гулять и не вернулся.

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#Следком
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Полиция ищет убийцу 11-летнего мальчика, обнаруженного в парке Москвы
20 июля 2023, 07:07

Фото: iStock/vmargineanu

Столичная полиция ищет убийцу 11-летнего мальчика, тело которого было обнаружено в парке Москвы с ножевыми ранениями. Об этом стало известно из сообщения ГУМВД по столице.
Напомним, 19 июля тело мальчика с ножевыми ранениями найдено в парке в районе Каширского шоссе в Москве. Уточняется, что труп ребенка был в колодце. Ребенок пропал днем 18 июля, вышел гулять и не вернулся.


«Сотрудниками московской полиции реализуется весь необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и задержание лица, причастного к совершению преступления», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что убитый ребенок воспитывался матерью. Мальчик на учете не состоял, а семья его считается благополучной.

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#полиция
#убийство
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Reuters: В Багдаде участники акции протеста ворвались в посольство Швеции и подожгли его
20 июля 2023, 03:17

Фото: iStock/Golden_Brown

Несколько сотен демонстрантов в Багдаде ворвались в посольство Швеции рано утром и подожгли его. Об этом сообщает американское агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
Ранее представитель Министерства иностранных дел Ирака Ахмед ас-Саххаф заявил о требовании его правительства к Швеции экстрадировать иммигранта, обвиняемого в публичном сожжении Корана. Дипломат уточнил, что заявитель обладает гражданством Ирака.

За день до этого десятки иракцев попытались штурмовать посольство Швеции в Багдаде после новости о том, как неизвестный сжег страницы Корана перед мечетью в Стокгольме в один из главных мусульманских праздников Курбан-байрам.

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#Швеция
#Ирак
#Багдад
#акции протеста
#поджог
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В новозеландском Окленде разыгралась страшная трагедия
Два человека погибли, шесть ранены при массовой стрельбе в Новой Зеландии
20 июля 2023, 02:35

Фото: iStock/A_N

Минимум два человека погибли во время массовой стрельбы в новозеландском Окленде. Ещё шесть человек серьёзно ранены. Среди них один полицейский. Об этом сообщает газета Otago Daily Times со ссылкой на заявления оклендской полиции и службы скорой помощи.
Сегодня рано утром вооруженный мужчина ворвался на стройплощадку небоскрёба на Куин-стрит и открыл беспорядочный огонь по людям из помпового ружья. На ноге 24-летнего нападавшего был замечен браслет наблюдения. Полиция сообщает, что стрелок мертв. Что толкнуло его на этот шаг, пока не известно. 

После этого в городе закрыли несколько дорог. Власти призвали местных жителей оставаться дома и по возможности не приближаться к району совершения инцидента.

Всё это произошло за несколько часов до открытия чемпионата мира по футболу среди женщин, на котором должны были выступать команды Новой Зеландии и Норвегии. Премьер-министр страны Крис Хипкинс отменил все поездки и возвращается в Окленд. До сих пор остаётся не ясно, был ли это террористический акт.

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#Новая Зеландия
#Окленд
#массовая стрельба
#гибель людей
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