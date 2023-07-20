В Дмитрове задержали двух аферисток, укравших деньги у пенсионерки

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Дмитровские полицейские задержали двух женщин, подозреваемых в краже денег у пенсионерки. Об этом сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Злоумышленницы, представившись работницами Пенсионного фонда, зашли в квартиру 74-летней местной жительницы и под предлогом замены купюр старого образца на новые попросили принести деньги, чтобы переписать их номера. Затем одна аферистка пошла якобы к соседям, оставив дверь открытой», – рассказала Петрова.Когда вторая начала переписывать купюры, ей стало плохо, и она попросила воды. Пока пенсионерка ходила на кухню, злоумышленница сбежала с деньгами. Ущерб составил 100 тыс рублей
Причастность злоумышленниц к совершению преступления установлена. Похищенные у пенсионерки деньги изъяты, отметила Петрова. По её словам, злоумышленницами оказались иногородние женщины 26 и 32 лет. Возбуждено уголовное дело, задержанных заключили под стражу.
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