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В Дмитровском городском округе объявлен карантин по бешенству

12 сентября 2023, 15:15
Фото: istockphoto / Milan Krasula

Фото: istockphoto / Milan Krasula

В Дмитровском городском округе в деревне Старо зафиксирован эпизодический очаг по бешенству.
Территории деревень, садовых некоммерческих товариществ, посёлка дома отдыха «Горки» и коттеджного посёлка «Гульнёво-Высокое» признаны неблагополучными по бешенству. На территории Дмитровского округа действуют ограничительные мероприятия: введены запреты на проведение массовых мероприятий, запрещена охота, лечение восприимчивых животных и другое.

С этим острым вирусным инфекционным заболеванием может столкнуться любое позвоночное теплокровное животное. Исход для человека в случае клинической картины развития бешенства один – смерть.


Медики предупредили, что в случае укусов, даже самых незначительных, обязательно нужно обратиться за медицинской помощью и проинформировать о ЧП управление ветеринарии.

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Турок вспорол горло семилетнему сыну россиянки
Семилетнего сына россиянки зарезали в турецком городе Мерсин
12 сентября 2023, 14:16

Фото: iStock/tanawit sabprasan

Житель Турции вспорол горло семилетнему сыну за то, что жена решила с ним развестись, сообщает Telegram-канал Mash.
Эта жуткая история получила старт еще далеких 10 лет назад. Тогда турок Мустафа Топкая познакомился с уроженкой Башкортостана, которая работала в турецком отделении фирмы Anex Tour. Пара начала встречаться, вскоре они расписались и завели ребенка.

Совместная жизнь турка и россиянки сопровождалась постоянными побоями и угрозами, в том числе, Топкая говорил, что убьет их общего сына.

Спустя некоторое время, женщина все же подала на развод, а ее бывший супруг угодил за решетку. Когда же он вышел, то выполнил свое страшное обещание. 

Топкая забрал семилетнего мальчика, вспорол ему горло ножом, а затем нанес еще шесть ножевых ранений. 

По словам россиянки, власти Турции могут оставить убийцу ребенка безнаказанным, поэтому сейчас она ждет поддержки с российской стороны.

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#развод
#турция
#убийство
#ребёнок
#нож
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Опубликованы переговоры пилотов севшего в поле Новосибирска Airbus A320
12 сентября 2023, 13:55

Фото: iStock/wavipicture

В сеть попали переговоры пилотов Airbus A320 аэрокомпании «Уральские авиалинии», который совершил экстренную посадку в поле Новосибирска. Переговоры публикует Telegram-канал SHOT.
Напомним, в районе села Каменки Новосибирской области совершил экстренную посадку на грунт самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Омск из Сочи. В самолете находились шесть членов экипажа и 159 пассажиров, среди которых 23 ребёнка. Отмечается, что перед посадкой воздушное судно подавало сигнал тревоги из-за отказа гидросистемы, но вскоре самолет пропал с радаров. 

На записи переговоров слышно, что диспетчер сообщает пилотам о невозможно посадки на ближайший аэродром. В это время экипаж принимает решение лететь в Новосибирск. 

«Да, гидрашка зелёная, вытекла полностью», - говорит один из пилотов другому, намекая на протечку гидросистемы.

В SHOT отметили, что этот же самый борт уже сталкивался с технической неисправностью. несколько месяцев назад уже сталкивался с техническими проблемами, причём на том же рейсе Сочи – Омск. В январе у борта была выявлена неисправность генератора. Однако, в предыдущий раз проблему заметили и устранили еще до взлета.

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#самолет
#аэродром
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#омск
#новосибирск
#пилот
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В Австрии носорог убил сотрудницу зоопарка
12 сентября 2023, 13:53

Фото: istock / Wildeside57

В Зальцбурге носорог напал на 33-летнюю сотрудницу зоопарка, от полученных травм девушка умерла. Еще один работник зоопарка получил травмы и оказался в палате больницы.

ЧП произошло утром 12 сентября в зоопарке Зальцбурга во время ежедневного обхода вольеров. Работница решила нанести на кожу носорога средство для отпугивания насекомых, но животное напало на нее. Напарник погибшей попытался отпугнуть разъярённого зверя, но сам получил несколько травм. Раненого доставили в больницу при университете на скорой помощи. Информацию сообщает телеканал OE24.

Сейчас на месте инцидента работает группа по преодолению кризисных ситуаций. Представите зоопарка объявили о закрытии парка на весь день. 

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#животное
#чп
#больницы
#смерть
#зоопарк
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В Москве задержали мужчин по делу о выводе 45 млн руб за рубеж
Столичные полицейские задержали предпринимателей по делу о выводе 45 млн руб за рубеж
12 сентября 2023, 13:45

Фото: istockphoto.com/Ake Ngiamsanguan

В столице правоохранительными органами был задержан генерального директора частной компании и учредителя универсальной товарной биржи по делу о выводе за рубеж более 45 млн руб.
«Полицейскими были задержаны мужчины, которым предъявлено обвинение по факту незаконного вывода денежных средств за пределы РФ. К уголовной ответственности привлечены генеральный директор одной из коммерческих организаций и учредитель универсальной товарной биржи. Сейчас фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении инкриминируемого преступления», – приводит АГН «Москва» слова начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД РФ по столице Владимира Васенина.

В итоге учредителю суд назначил подписку о невыезде, а генеральный директор отправлен под домашний арест.

До этого сообщалось, что Сбербанк подал в суд на дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анну из-за её долга в размере 85 тыс. рублей. Как передают «Дни.ру», причины задолженностей неизвестны.

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#москва
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#обвинение
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В Москве обнаружено уже второе обезглавленное тело человека
12 сентября 2023, 13:41

Фото: iStock/vmargineanu

На севере Москвы в квартире многоэтажного дома на улице Фестивальная обнаружен уже второй труп с отрубленной головой. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«В квартире жилого дома на ул. Фестивальная обнаружено тело еще одного мужчины с признаками насильственной смерти», - говорится в сообщении прокуратуры.

Полиция проводит все необходимые действия для того, чтобы вычислить и поймать преступника.

Напомним, утром, 12 сентября, стало известно, что в Москве на улице Фестивальная было обнаружено тело мужчины азиатской внешности. У него была отрублена голова, которая лежала недалеко от трупа. На вид мужчине около 25-30 лет.

При этом второе тело без головы уже обнаружили в квартире. По данным Telegram-канала «112», убитым оказался врач-травматолог. Расследование загадочного преступления находится под контролем прокуратура Северного административного округа.

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#полиция
#прокуратура
#мужчина
#расследование
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Говорить о причинах посадки самолета в поле пока рано, заявили в СК
СК ведет допрос экипажа самолета, экстренно севшего в поле под Новосибирском
12 сентября 2023, 13:16

Фото: iStock/blinow61

В межрегиональном следственном управлении заявили, что на данный момент рано говорить о причинах аварийной посадки самолета под Новосибирском.
В ведомстве подчеркнули, что следователи ведут допросы экипажа и очевицев.

Напомним, в районе села Каменки Новосибирской области совершил экстренную посадку на грунт самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Омск из Сочи. Всего на борту было 159 пассажиров, а также 6 членов экипажа. По некоторым данным, в небе произошло возгорание одного из двигателей пассажирского самолета. Пассажиры эвакуировались при помощи надувных трапов. Посадка была осуществлена в поле.

На пленарном заседании ВЭФ поаплодировали летчикам, которые посадили самолет в поле, аплодировал им и глава российского государства Владимир Путин.

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#сочи
#вэф
#возгорание
#омск
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Двух рыбаков с огнестрельными ранениями нашли на берегу реки в Хабаровском крае
12 сентября 2023, 12:17

Фото: istock / artolympic

На берегу реки в Хабаровском крае обнаружены тела двоих мужчин с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК региона.
В начале сентября двое мужчин 1957 г.р и 1982 г.р и младший сын одного из них пошли на рыбалку в акваторию реки Анюй. После рыбалки мужчины не вернулись домой. Родственники пропавших ушли на поиски и нашли тела двоих мужчин на берегу. По предварительной оценке следственного управления, между ними произошел конфликт.

Несовершеннолетнего ребенка нашли, свидетелем случившегося он не был. 

По делу назначен ряд экспертиз.

Ранее в Москве обнаружили тело мужчины с отрубленной головой. На теле погибшего обнаружены колото-режущие раны. 

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#убийство
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Появились кадры мощного пожара на заводе в Салавате
На заводе по производству битума в Салавате произошел пожар
12 сентября 2023, 12:00

Фото: iStock/sarawutk

Крупный пожар произошел на заводе по производству битума в Башкирии. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.
По информации источника, ЧП произошло в Салавате. Там загорелись неиспользуемые мазутные ямы. Уточняется, что они находятся на территории ООО «Девон». 

Также отмечается, что площадь пожара составила 300 квадратных метров. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. 


Напомним, некоторое время назад сильный пожар вспыхнул в Подольске. Тогда загорелись автомобили возле здания ГИБДД. Это удалось оперативно локализовать. 

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#чп
#ямы
#опасность
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Стала известна судьба аварийно севшего самолета под Новосибирском
Скуратов: Аварийно севший под Новосибирском самолет восстановят
12 сентября 2023, 10:55

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Самолет, который совершил аварийную посадку в Новосибирской области, будет восстановлен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Скуратова.
«Самолет мы восстановим. Он не поломан», - подчеркнул Скуратов. 

Он рассказал, что процесс эвакуации аварийного суда займет не менее месяца. Однако, как именно самолет будет транспортирован, Скуратов раскрывать не стал. 

Кроме того, генеральный директор компании рассказал, что, в общей сложности, у борта есть три гидросистемы, а отказала всего одна. Также уточняется, что внешних повреждений самолет при посадке не получил. 
 
Напомним, самолет А320 «Уральских авиалиний» летел из Сочи в Омск, однако ему пришлось совершить экстренную посадку в поле, расположенном под Новосибирском. Причиной стала протечка гидросистемы.  Отмечается, что пилоты сначала планировали развернуть в Толмачёво, потому что там полоса длиннее, поэтому посадка могла бы быть более безопасной. Спустя время, стало ясно, что самолету не хватит топлива, чтобы долететь дол пункта. В итоге воздушное судно посадили в поле под Новосибирском.  

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Названа причина аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний»

В Росавиации раскрыли подробности экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»
#самолет
#сочи
#омск
#пилоты
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