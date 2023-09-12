В Дмитровском городском округе объявлен карантин по бешенству

Фото: istockphoto / Milan Krasula
В Дмитровском городском округе в деревне Старо зафиксирован эпизодический очаг по бешенству.
Территории деревень, садовых некоммерческих товариществ, посёлка дома отдыха «Горки» и коттеджного посёлка «Гульнёво-Высокое» признаны неблагополучными по бешенству. На территории Дмитровского округа действуют ограничительные мероприятия: введены запреты на проведение массовых мероприятий, запрещена охота, лечение восприимчивых животных и другое.
С этим острым вирусным инфекционным заболеванием может столкнуться любое позвоночное теплокровное животное. Исход для человека в случае клинической картины развития бешенства один – смерть.
Медики предупредили, что в случае укусов, даже самых незначительных, обязательно нужно обратиться за медицинской помощью и проинформировать о ЧП управление ветеринарии.
Читайте также:
Врач Хухрев заявил о риске заразиться столбняком, токсоплазмозом и бешенством на даче.
Россиянам рассказали о профилактике бешенства у животных.
Инфекционист рассказал, как человек может заразиться бешенством.
С этим острым вирусным инфекционным заболеванием может столкнуться любое позвоночное теплокровное животное. Исход для человека в случае клинической картины развития бешенства один – смерть.
Читайте также:
Врач Хухрев заявил о риске заразиться столбняком, токсоплазмозом и бешенством на даче.
Россиянам рассказали о профилактике бешенства у животных.
Инфекционист рассказал, как человек может заразиться бешенством.
Алиса Сергиенко