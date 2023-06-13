В Днепре и Харьковской области звучат взрывы

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ТСН: В Харьковской области и Днепре прогремел ряд взрывов, звучит воздушная тревога
В Харьковской области и Днепре прогремели взрывы. Об этом сообщает ТСН.
Отмечается, что воздушная тревога звучит с 01:42 в Днепропетровской и с 02:16 в Харьковской областях.
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«В ночь на вторник, 13 июня, во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Харьковской области и Днепре», — говорится в сообщении украинского телеканала.
Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС наносят удар по территории Украины из Каспийского моря. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян