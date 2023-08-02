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В Днепропетровской области мужчина взорвал гранату в отделении пенсионного фонда

02 августа 2023, 12:58

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX

В городе Марганец Днепропетровской области мужчина взорвал гранату в отделение пенсионного фонда.
«Обозреватель» пишет, что мужчина взял в заложники сотрудника банка. Во время переговоров террорист отпустил девушку, после чего взорвал гранату.

Во время взрыва мужчина получил увечья. Больше никто не пострадал. Террористу может грозить до 15 лет лишения свободы.


Ранее в Башкортостане во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу сбежал доброволец.

Baza пишет, что мужчина вышел на шоссе и угрожает взорвать гранату. Ему удалось сбежать в районе заправки на Нагаевском шоссе. Сейчас дорога перекрыта. Сообщается, что 29-летнего добровольца зовут Ильдар Б. На него возбуждено дело за оставление части. Сегодня планировалось доставить его на судебно-психиатрическую экспертизу, но во время поездки Ильдар сбежал.

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#теракт
#украина
#граната
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Мужчину, который столкнул подростка под поезд в метро, отправят долечиваться в психбольницу
Суд отправил на принудительное лечение мужчину, который столкнул подростка под поезд в метро
02 августа 2023, 14:09

Фото: iStock/artursfoto

Суд принял решение отправить Владимира Кизика, который столкнул подростка под поезд в метро, сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, 9 марта на московской станции метро «Киевская» мужчина столкнул 15-летнего подростка на пути, прямо под поезд. К счастью, парень отделался незначительными травмами. Мужчина, которого вскоре задержали, свой поступок объяснить не смог. Позже выяснилось, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В психиатрической больнице имени Алексеева, в которой состоял на учете Кизик, прошли следственные действия. Врачей, выписавшись больного в дневной стационар, проверили по статье «Халатность». 

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#москва
#суд
#психиатр
#метро
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Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в угрозе убийством своей сожительнице
02 августа 2023, 12:36

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в угрозе убийством своей сожительнице.

Сотрудники Росгвардии получили сигнал о прошествии в квартире жилого дома. Очевидцы сообщили о криках о помощи из квартиры, сообщает «Радио 1» пресс-служба Росгвардии Московской области.

Росгвардейцы оперативно прибыли на место происшествия, где задержали агрессивного мужчину, а пострадавшей женщине оказали первую помощь.

Сотрудники ведомства выяснили, что мужчина находился в нетрезвом состоянии и после словесного конфликта начал угрожать сожительнице, после чего нанес ей удар по голове молотком.

Женщину доставили в больницу, она госпитализирована. Нарушитель был доставлен в отделение полиции для для дальнейшего разбирательства.

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Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность экстремистской организации.
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#информация
#удар
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В Мурманской области пропали туристы с детьми
02 августа 2023, 12:31

Фото: iStock/vmargineanu

Туристическая группа из 6 человек, среди которых 4 ребёнка, пропала в Заполярье.
Спасатели ищут пропавших в Кировском районе области. Об этом информирует пресс-службе главка МЧС региона.

В группе были туристы из Москвы и Тулы. Четверым по 16 лет, двое совершеннолетние.
 
Маршрут группы стартовал от железной дороги Имандра и проходил через горы и озера вершины Хибины.

Ранее  на Кольском полуострове пропали 12 московских школьников, которые отправились в поход на байдарках. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник в экстренных службах. Из сообщения следует, что несколько школьников из Москвы отправились в Мурманскую область, чтобы совершить поход на байдарках в сопровождении инструкторов.

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#туристы
#мчс
#спасатели
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В Москве мигранты проникли в квартиру и изнасиловали женщин
02 августа 2023, 12:20

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В Москве четверо уроженцев Средней Азии проникли в квартиру и изнасиловали женщин.
Об этом сообщает пресс-служба Следственного Комитета. ЧП случилось 28 июля на Россошанском проезде. Уроженцы Средней Азии незаконно проникли в квартиру, где находились двое мужчин и две женщины.
 
Избив мужчин, злоумышленники надругались над женщинами.
 
Насильники задержаны. Возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

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#москва
#мигранты
#изнасилование
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В Амурской области 8-летняя девочка скончалась после отдыха в детском лагере
02 августа 2023, 12:11

Фото: iStock/SB Arts Media

Школьница странно себя вела: не давала к себе прикоснуться и периодически вздрагивала.
Shot пишет, что погибшая была на смене в лагере «Строитель» в Благовещенском районе. Вожатые заметили, что девочка резко изменилась. Она была не в неадекватном состоянии и постоянно вздрагивала.
 
Ребёнка решили отвезти в областную больницу. Медики не смогли сразу поставить диагноз. Рассматривали две версии: отравление неизвестным веществом и инфекционное заболевание нервной системы.
 
Помочь школьнице не смогли. Она умерла. Следователи начали проверку.

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#дети
#детские лагеря
#смерть
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Пенсионер попытался поджечь военкомат во Всеволожске, однако чуть не сгорел сам
02 августа 2023, 12:02

Фото: iStock/PamWalker68

76-летний пенсионер совершил попытку поджога военкомата во Всеволожске, однако чуть не сгорел сам. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации SHOT, пожилого мужчину обманул якобы сотрудник ЦБ по указанию которого он совершал противозаконные действия. Подойдя к зданию местного военкомата пенсионер бросил сначала одну бутылку с зажигательной смесью, а через некоторое время — вторую.

Злоумышленника задержали.

Напомним, ранее 70-летнего пенсионера с бутылками с горючей жидкостью задержали возле Бутырского военкомата в Москве. По информации портала, мужчина, накануне, связывался с неустановленным человеком с украинским акцентом. Подозрительного мужчину задержали возле военкомата сотрудники полиции. При обыске пенсионера, при нем были обнаружены бутылки с горючей смесью.

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#женщина
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#поджог
#пожар
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В Уфе мужчина с гранатой угрожает взорвать шоссе
В Уфе из-за россиянина с гранатой заблокировали Нагаевское шоссе
02 августа 2023, 11:50

Фото: iStock/artolympic

Военнослужащий-доброволец, которого везли на экспертизу по делу о самовольном оставлении части, вырвался и с гранатой в руке угрожает взорвать шоссе. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
По информации портала, с мужчиной ведут переговоры представители правоохранительных органов.

Количество боеприпасов, которыми располагает россиянин - не известно. Инцидент произошел вблизи заправочной станции «Лукойл».

Сотрудникам полиции дезертир выдвинул требование о прекращении в отношении него уголовное дела, в связи с оставлением воинской части. В противном случае, он угрожает взорвать боеприпас.

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#боеприпас
#инцидент
#станции
#переговоры
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Под Уфой вооружённый гранатами мужчина захватил АЗС
02 августа 2023, 11:28

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Вооружённый гранатами мужчина захватил АЗС на Нагаевском шоссе в Башкортостане.
Mash, ссылаясь на слова очевидцев, пишет, что у мужчины два снаряда в руках и ещё четыре находятся на теле.
 
В данный момент у заправки работают переговорщики. Участок трассы перекрыли до вечера. Все автомобили разворачивают полицейские.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу сбежал доброволец.

Baza пишет, что мужчина вышел на шоссе и угрожает взорвать гранату. Ему удалось сбежать в районе заправки на Нагаевском шоссе.

Сообщается, что 29-летнего добровольца зовут Ильдар Б. На него возбуждено дело за оставление части. Сегодня планировалось доставить его на судебно-психиатрическую экспертизу, но во время поездки Ильдар сбежал.

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В Чувашии полицейский спас 30 женщин и детей, попавших в ураган на Волге

В Новой Москве человек упал в 10-метровый котлован

#добровольцы
#полиция
#граната
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В Чувашии полицейский спас 30 женщин и детей, попавших в ураган на Волге
02 августа 2023, 11:20

Фото:istockphoto/Dzurag

В Чувашии полицейскому на патрульном катере удалось спасти 30 женщин с детьми, которые попали в ураган на Волге.
Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
 
Сообщается, что ураган начался вечером 29 июля и застиг группу людей на левом берегу Волги: укрыться им было негде. На один из автомобилей упало дерево, сильный ветер становился опасным для жизни. Дети плакали и кричали о помощи.
 
Призывы о помощи услышал командир взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Новочебоксарску капитан полиции Сергей Ежов, который оказался неподалеку на патрульном катере. Он является сотрудником полиции с 30-летним стажем. За 2 последних года ему удалось спасти троих утопающих.
 
Полицейский проделал 7 рейсов и перевёз женщин с детьми на другой берег Волги к  причалу Новочебоксарска.

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#полицейские
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