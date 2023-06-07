В Днепропетровской области произошла массовая гибель рыбы после ЧП на Каховской ГЭС

РИА Новости/Дмитрий Макеев
«Страна.ua» пишет, что в Днепропетровской области сообщили о гибели рыбы из-за разрушения Каховской ГЭС
В селе Марьянское Днепропетровской области массово погибла рыба на берегу Каховского водохранилища.
Сообщается, что рыба погибла из-за обмеления реки, которое случилось после разрушения Каховской ГЭС.
«Страна.ua» пишет, что на дне водохранилища могут находиться опасные вещества, химикаты, возбудители инфекционных заболеваний, поэтому местных жителей призывают не есть рыбу из водохранилища.
Ранее власти сообщили об угрозе заражения после разрушения Каховской ГЭС. После ЧП на ГЭС в Новой Каховке размытым оказалось одно из кладбищ, поэтому существует угроза заражения. Об рассказал глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев в эфире Первого канала.
На месте ЧП работают сотрудники МЧС и другие службы. Взяты образцы воды на пробу, химанализ пока соответствует нормам. Бактериологический анализ будет готов не раньше чем через сутки. Исследуют также артезианские скважины.
Сообщается, что рыба погибла из-за обмеления реки, которое случилось после разрушения Каховской ГЭС.
Ранее власти сообщили об угрозе заражения после разрушения Каховской ГЭС. После ЧП на ГЭС в Новой Каховке размытым оказалось одно из кладбищ, поэтому существует угроза заражения. Об рассказал глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев в эфире Первого канала.
На месте ЧП работают сотрудники МЧС и другие службы. Взяты образцы воды на пробу, химанализ пока соответствует нормам. Бактериологический анализ будет готов не раньше чем через сутки. Исследуют также артезианские скважины.
Мария Фирсова