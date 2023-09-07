В ДНР бойца ВСУ приговорили к 26 годам колонии за расстрел машин с гражданскими в Мариуполе

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Верховный суд ДНР приговорил к 26 годам колонии строгого режима украинского солдата, который с напарником обстрелял 4 гражданских автомобиля в Мариуполе, где погибли трое мирных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
Сообщается, что 22-летний Константин Сычак в марте прошлого года вместе с солдатом Виталием Лысюрой на боевой позиции «АзовИнтекс» в Мариуполе расстреляли из пулеметов четыре машины с белыми лентами на зеркалах, которые обозначают их принадлежность к гражданскому транспорту. Трое мирных жителей погибли.
Отмечается, что Сычака приговорили к 26 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а Лысюра осужден на 27 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Напомним, ранее солдат Вооруженных сил Украины получил 25 лет колонии за убийство и изнасилование в Мариуполе.
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Отмечается, что Сычака приговорили к 26 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а Лысюра осужден на 27 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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Екатерина Коршунова