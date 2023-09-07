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В ДНР бойца ВСУ приговорили к 26 годам колонии за расстрел машин с гражданскими в Мариуполе

07 сентября 2023, 11:37
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Верховный суд ДНР приговорил к 26 годам колонии строгого режима украинского солдата, который с напарником обстрелял 4 гражданских автомобиля в Мариуполе, где погибли трое мирных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
Сообщается, что 22-летний Константин Сычак в марте прошлого года вместе с солдатом Виталием Лысюрой на боевой позиции «АзовИнтекс» в Мариуполе расстреляли из пулеметов четыре машины с белыми лентами на зеркалах, которые обозначают их принадлежность к гражданскому транспорту. Трое мирных жителей погибли.

Отмечается, что Сычака приговорили к 26 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а Лысюра осужден на 27 лет лишения свободы в колонии строгого режима.


Напомним, ранее солдат Вооруженных сил Украины получил 25 лет колонии за убийство и изнасилование в Мариуполе.

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В Сочи умерла 7-летняя девочка, заболевшая ротавирусом после купания в Черном море

Бывший командир армии ПВО, защищающей Москву, Огиенко арестован за взятку

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#солдат
#пво
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В Сочи умерла 7-летняя девочка, заболевшая ротавирусом после купания в Черном море
07 сентября 2023, 10:14

Фото: iStock/Marija Stepanovic

В Сочи умерла семилетняя девочка, которая подхватила ротавирус после купания в Черном море. Об этом сообщает Telegram-канал «КП Кубань».
Напомним, 22 августа стало известно, что семилетняя девочка из Екатеринбурга подхватила ротавирус, купаясь в Черном море в Лазаревском. Семья приехала на отдых в Краснодарский край 14 августа и остановилась в курортном поселке Лазаревское. Спустя пару дней у девочки начали проявляться странные симптомы – температура, тошнота, судороги, потеря сознания, а также увеличенные зрачки. Уже в больничной палате ребенок начал кашлять и хрипеть, а из ее носа пошла пена. Врачи подключили ребенка к аппарату ИВЛ.

Ранее заведующий медицинской частью, врач общей практики Денис Прокофьев заявил, что ротавирус не является безобидным заболеванием, а вполне может привести к коме и даже смерти.

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Бывший командир армии ПВО, защищающей Москву, Огиенко арестован за взятку
07 сентября 2023, 09:38

Фото: iStock/Yingko

Бывший командующий 1-й ордена Ленина армией ПВО особого назначения, которая занимается защитой Москвы от ударов с воздуха, генерал-майор Константин Огиенко арестован за крупную взятку. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на постановление 235-го гарнизонного военного суда о продлении ареста офицеру.
По предварительным данным следствия, 28 июня Огиенко совместно с командиром 4-й дивизией ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким получил первую часть взятки размером 500 тысяч рублей от руководительницы общественной организации «Надежда». Всего он должен был получить 30 млн рублей за то, что предоставит в пользу женщины участок земли под Лобней в Московской области, находящийся в собственности Минобороны РФ.

Изначально следы привели к генералу Беляцкому, который сдал своего подельника. Однако Огиенко вину свою не признает и отказался давать показания. Несмотря на это, следствие доказало его причастность к преступлению. Если суд признает его виновным, генерал-майору грозит до 15 лет лишения свободы.

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#пво
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Голубев: В районе падения БПЛА в Ростове-на-Дону введен режим ЧС
07 сентября 2023, 09:23

Фото: iStock/Ton Khivintsev

В Ростове-на-Дону в районе падения украинского беспилотного летательного аппарата местными властями введён режим ЧС. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Решением ростовской городской КЧС на месте падения БПЛА в границах домов по ул. Пушкинская, 39,41,42 с 09.00 вводится режим ЧС. В этих трех домах проживает 99 человек, для них будет организовано питание», - написал Голубев в своем Telegram-канале.

При этом он уточнил, что местным жителям предложили размещение в маневренном фонде. В настоящее время проводятся мероприятия по оценке нанесенного ущерба. Голубев подчеркнул, что всем людям, чье имущество пострадало в результате ЧП будут выплачены соответствующие компенсации.

Напомним, в ночь на четверг в Ростове-на-Дону сработала система противовоздушной обороны, сбиты два украинских беспилотных летательных аппарат (БПЛА). По словам Голубева, один упал за городом в западной части Ростова, второй - в центре, в районе ул.Пушкинская, 42. В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек.

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#чс
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#режим
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Глава Раменского Ханин рассказал о последствиях падения БПЛА в округе
07 сентября 2023, 09:01

Фото: Telegram-канал главы г. о. Раменского Н. Ханина

В четверг, 7 сентября, в подмосковном Раменском силами РЭБ был подавлен украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы. В результате падения обломков БПЛА выбило окна в пяти квартирах многоэтажного дома на Десантной улице, пострадали четыре машины. Об этом рассказал глава городского округа Николай Ханин.
«Сегодня в 3:40 в Раменском система РЭБ подавила беспилотник. Взрыв произошел на уровне верхних этажей многоквартирного дома. На Десантной улице выбиты окна в пяти квартирах, также пострадали четыре автомобиля», - написал Ханин в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что сотрудники оперативных служб округа проводят осмотр поврежденного дома, а также дома 7, 8,9 по ул. Лучистой. Выясняется, нет ли там повреждений. Глава муниципалитета подчеркнул, что среди мирного населения при взрыве беспилотника никто не пострадал.

Ханин отметил, что людям, чье имущество пострадало при ЧП будет выплачена компенсация или проведены ремонтные работы за счет муниципалитета. Каждый житель сможет выбрать формат самостоятельно. Глава Раменского лично возглавил работу штаба по данному вопросу.

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#имущество
#беспилотник
#чп
#взрыв
#компенсация
#дома
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В Туве пропала двухгодовалая девочка
МЧС: В Туве пропала двухгодовалая девочка
07 сентября 2023, 06:55

Фото: Фотобанк Московской области

Спасатели разыскивают двухгодовалую девочку, которая в среду вечером, 6 сентября, покинула чабанскую стоянку и исчезла. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС республики.
«В Центр управления в кризисных ситуациях в 03.09 по местному времени поступило сообщение о том, что из чабанской стоянки в 30 км от сумона Кара-Холь Бай-Тайгинского района накануне вечером вышла двухлетняя девочка и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Поиски проводились силами родственников, но результатов не дали», — проинформировали экстренные службы.

В настоящее время девочку разыскивают 57 человек и 15 единиц техники, включая полицейских и сотрудников администрации. Также в поисках принимают участия родственники ребенка.

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#мужчина
#девочка
#мчс
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Богомаз: В Брянской области уничтожили беспилотник
07 сентября 2023, 05:53

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

В Брянской области пресечена попытка атаки украинским БПЛА. Об это губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Телеграм-канале.
По словам губернатора, в результате происшествия никто не пострадал. Информация о разрушениях также отсутствует. В настоящее время на месте инцидента работают экстренные службы.

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#бпла
#происшествия
#информация
#пво
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В Раменском ограничено движение по Десантной улице из-за упавшего БПЛА
Mash: В Раменском ограничено движение по Десантной улице из-за упавшего БПЛА
07 сентября 2023, 04:54

Фото: iStock/akiyoko

В подмосковном Раменском перекрыто движение по Десантной улице. Ранее там упал украинский беспилотник, пишет Mash.
В настоящее время место происшествия обследуют специалисты, также изучают обломки беспилотника.



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#беспилотник
#бпла
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#происшествия
#пво
#подмосковье
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В Якутии семь грузовых вагонов сошли с рельсов
МЧС: В Якутии семь грузовых вагонов сошли с рельсов
07 сентября 2023, 04:45

Фото: iStock/designbydx

В Алданском районе семь грузовых вагонов сошлис рельсов, по предварительной информации никто не пострадал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия).
«Поступила информация о том, что между городом Алдан и поселком Нижний Куранах произошел сход семи грузовых вагонов. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет», — проинформировали в пресс-службе.

В настоящее время к месту инцидента выехала оперативная группа Алданского пожарно-спасательного гарнизона, туда также направили из Алдана аварийно-восстановительный поезд с ремонтной бригадой.

«В связи со сходом вагонов произведена задержка пассажирского поезда №327 "Нижний Бестях – Благовещенск". Пассажиры оповещены, обеспечены водой и питанием», — добавили в МЧС.

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#поезд
#мчс
#информация
#якутия
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В подмосковной деревне Картино горит склад на площади 1000 квадратных метров
07 сентября 2023, 04:41

Фото: iStock/O_Lypa

В деревне Картино Московской области вспыхнул пожар в здании склада. Общая площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Об этом сообщили представители пресс-службы МЧС РФ в Telegram-канале ведомства.
«Пожар произошел в складском здании по адресу: городской округ Ленинский, деревня Картино, СНТ Картинская гора, улица Овражная, дом 75. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось плотное задымление внутри здания», — сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Угроза перекидывания огня на соседние строения также отсутствует.

На месте происшествия работают 78 человек, в тушении возгорания задействованы 26 единиц техники.

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