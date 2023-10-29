В ДНР нашли застреленной семью из девяти человек, среди них дети

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В Волновахе Донецкой Народной Республике обнаружена застреленная семья из девяти человек, среди них двое детей. Об этом сообщает в Телеграм-канале СК РФ.
По данному факту возбуждено уголовное дело. По информации «Известий», в доме собрались родственники на праздник. Соседи рассказали, что семья является благополучной.
По информации РЕН ТВ, тела обнаружили в разных комнатах в своих кроватях.
Ранее Телеграм-канал Baza сообщал, что у жителей ночью случился конфликт с неизвестными людьми в форме.
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Диана Аванесян