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В ДНР нашли застреленной семью из девяти человек, среди них дети

СК: В Волновахе ДНР нашли застреленной семью из девяти человек, среди них дети
29 октября 2023, 22:47
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

В Волновахе Донецкой Народной Республике обнаружена застреленная семья из девяти человек, среди них двое детей. Об этом сообщает в Телеграм-канале СК РФ.
По данному факту возбуждено уголовное дело. По информации «Известий», в доме собрались родственники на праздник. Соседи рассказали, что семья является благополучной.

По информации РЕН ТВ, тела обнаружили в разных комнатах в своих кроватях.


Ранее Телеграм-канал Baza сообщал, что у жителей ночью случился конфликт с неизвестными людьми в форме.

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Глава Дагестана созвал экстренное заседание оперштаба из-за ЧП в Махачкале
Власти Дагестана создали оперативный штаб по ситуации в аэропорту Махачкалы
29 октября 2023, 23:19

Фото: glava.e-dag.ru

В связи с ситуацией в аэропорту Махачкалы был сформирован оперативный штаб в республике Дагестан под руководством главы региона Сергея Меликова, сообщили на сайте правительства региона.
В ближайшее время планируется провести экстренное заседание оперативного штаба, в рамках которого глава Дагестана Сергей Меликов определит задачи и план действий для участников штаба.

В заседании примут участие высшие представители органов власти, муниципальных учреждений и правоохранительных органов региона.ъ

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#аэродром
#дело
#уголовное дело
#заседание
#план
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Аэродром в Махачкале освободили от несанкционированно проникших людей
Росавиация: аэродром Махачкалы освободили от несанкционированно проникший людей
29 октября 2023, 23:06

Фото: istockphoto/aapsky

Аэродром Махачкалы был очищен от нелегальных посягательств, передает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Важно отметить, что взлетное поле закрыто для приема воздушных судов с 29 октября, начиная с 21:40 мск, и планируется быть закрытым до 06 ноября, включительно.

В воскресенье вечером после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива, толпа людей проникла на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы.

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#уголовное дело
#авиакомпании
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СК России возбудил уголовное дело из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы
29 октября 2023, 21:52

Фото: iStock/Akintevs

Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках. Об этом сообщает РИА «Дагестан».
Сообщается, что за совершенные преступления митингующим грозит тюремный срок от 8 до 15 лет.

Напомним, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Объявлено усиление. Сообщается, что митингующие требуют изгнать евреев из республики.

Толпа людей сносит ограждение аэропорта в поисках евреев. Сотрудники полиции начали глушить связь в районе аэропорта под Махачкалой, чтобы толпа не могла координировать дальнейшие действия.

Росавиация заявила о временном закрытии аэропорта в Махачкале на вылет и прилет «в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта». Меры будут действовать до нормализации ситуации. Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы.

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В аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля
#самолёты
#росавиация
#меры
#сотрудники
#дагестан
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Росавиация заявила о временном закрытии аэропорта в Махачкале
29 октября 2023, 21:45

Фото: iStock/Sitikka

Росавиация заявила о временном закрытии аэропорта в Махачкале на вылет и прилет «в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта». Об этом сообщили в ведомстве.
Отмечается, что меры будут действовать до нормализации ситуации. Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы.

Напомним, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Объявлено усиление. Сообщается, что митингующие требуют изгнать евреев из республики.

В аэропорту Махачкалы разъяренная толпа в поисках граждан Израиля врывается в каждое помещение. Испуганные работники аэропорта пытаются спрятаться. Толпа людей сносит ограждение аэропорта в поисках евреев. Сотрудники полиции начали глушить связь в районе аэропорта под Махачкалой, чтобы толпа не могла координировать дальнейшие действия.

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В аэропорту Махачкалы усилились беспорядки
#аэропорт
#самолёты
#меры
#сотрудники
#работники
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Аэропорт в Махачкале закрыт из-за беспорядков
29 октября 2023, 21:14

Фото: iStock/skyNext

Аэропорт в Махачкале закрыт из-за беспорядков. В небе над авиагаванью кружат рейсы из Нижневартовска и Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По информации телеграм-канала, есть вероятность, что самолеты будут переправляться в аэропорты соседних республик.

Напомним, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Объявлено усиление. Сообщается, что митингующие требуют изгнать евреев из республики.

В аэропорту Махачкалы разъяренная толпа в поисках граждан Израиля врывается в каждое помещение. Отмечается, что испуганные работники аэропорта пытаются спрятаться. Толпа людей сносит ограждение аэропорта в поисках евреев.

Сотрудники полиции начали глушить связь в районе аэропорта под Махачкалой, чтобы толпа не могла координировать дальнейшие действия. Вышедших из самолета в Махачкале людей экстренно завели опять внутрь, по причине того, что к самолету бежали агрессивно настроенные люди.

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В аэропорт Махачкалы прибыл спецназ

В аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля

В аэропорту Махачкалы усилились беспорядки
#аэропорт
#самолёты
#аэропорты
#работники
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В аэропорт Махачкалы прибыл спецназ
29 октября 2023, 21:08

Фото: iStock/artolympic

В аэропорт Махачкалы прибыл спецназ. Об этом сообщает RT на русском.
Сотрудники полиции начали глушить связь в районе аэропорта под Махачкалой, чтобы толпа не могла координировать дальнейшие действия. Вышедших из самолета в Махачкале людей экстренно завели опять внутрь, по причине того, что к самолету бежали агрессивно настроенные люди.

Напомним, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Объявлено усиление. Сообщается, что митингующие требуют изгнать евреев из республики.

В аэропорту Махачкалы разъяренная толпа в поисках граждан Израиля врывается в каждое помещение. Отмечается, что испуганные работники аэропорта пытаются спрятаться. Толпа людей сносит ограждение аэропорта в поисках евреев.

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#люди
#дагестан
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В аэропорту Махачкалы усилились беспорядки
29 октября 2023, 20:46

Фото: iStock/Wirestock

В аэропорту Махачкалы разъяренная толпа в поисках граждан Израиля врывается в каждое помещение. Об этом сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Отмечается, что испуганные работники аэропорта пытаются спрятаться. Толпа людей сносит ограждение аэропорта в поисках евреев.

Напомним, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Объявлено усиление. Сообщается, что митингующие требуют изгнать евреев из республики.

Также жители Дагестана проверяют паспорта у пассажиров, которые выезжают из аэропорта машинах, в поисках людей, прилетевших из Израиля. Толпу людей никто не разгоняет, она продолжает находится рядом с авиагаванью. На данный момент задержано более тридцати человек.

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В Коми локализовали пожар на неэксплуатируемом нефтяном резервуаре

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#дагестан
#аэропорт
#протесты
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В Коми локализовали пожар на неэксплуатируемом нефтяном резервуаре
МЧС: в Коми локализовали пожар на неэксплуатируемом нефтяном резервуаре
29 октября 2023, 20:36

Фото: iStock/Diy1

В МЧС России сообщили, что возгорание в Коми, которое возникло на выведенном из эксплуатации нефтяном резервуаре, откуда, по данным региональных властей, огонь перекинулся на соседний резервуар с нефтью, локализовано.
Ранее министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич сообщила, что возгорание на неэксплуатируемом нефтяном резервуаре в Коми перекинулось на соседний резервуар, где есть нефть. По словам Киселевич, угроза отсутствует, так как нефтепровод находится под землей.

Напомним, один человек погиб, ещё один пострадал во время возгорания на нефтерезервуаре в Коми. ЧП случилось на объекте в районе поселка Возей в Усинске. Возгорание вспыхнуло во время проведения огневых работ. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности.

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В аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля
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#пожар
#чп
#нефть
#человек
#возгорание
#министр
#коми
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В аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля
Говорит Москва: в аэропорту Махачкалы объявлено усиление из-за рейса из Израиля
29 октября 2023, 20:13

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Объявлено усиление. Об этом сообщает канал «Говорит Москва».
Сообщается, что митингующие требуют изгнать евреев из республики. Также жители Дагестана проверяют паспорта у пассажиров, которые выезжают из аэропорта машинах, в поисках людей, прилетевших из Израиля. 

Отмечается, что толпу людей никто не разгоняет, она продолжает находится рядом с авиагаванью. По данным пресс-службы МВД по республике, более тридцати человек были задержаны за участие в акции протеста.

Ранее сообщалось, что в Волновахе под Донецком расстреляли 9 человек, среди погибших дети. Среди убитых члены одной семьи по фамилии Капканец, а также их друзья.

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